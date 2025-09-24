alertă la sibiu: amenințare primită la adresa școlilor din județ

Polițiștii sibieni fac verificări după ce, în cursul zilei de marți, a fost primit un mesaj de amenințare la adresa unităților de învățământ din județul Sibiu.

În ziua de 23 septembrie, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu a fost primit un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare.

„Structurile competente desfășoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest gen”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Zeci de instituții au primit în ultimele zile mesaje de amenințare pe adresele oficiale de e-mail. Poliția Română a transmis, miercuri, că din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de polițiști, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Un minor de 17 ani s-ar afla în spatele acestor mesaje, toate fiind trimise de pe aceeași adresă de e-mail. El a fost reținut și percheziționat de oamenii legii. (DETALII AICI)