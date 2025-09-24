avertizare meteo: intensificări ale vântului și răcire bruscă a vremii în toată țara

Meteorologii anunță o răcire puternică și intensificări ale vântului în următoarele zile, pe tot teritoriul țării. Informarea emisă pentru intervalul miercuri dimineața – vineri seara arată că temperaturile vor scădea semnificativ, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, iar apoi și în celelalte regiuni, cu aproximativ 10–15 grade mai puțin decât în zilele precedente.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie), vântul se va intensifica temporar în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu rafale de 40–50 km/h.

Totodată, joi, între orele 7:00 – 21:00, va fi în vigoare un Cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și litoral, unde rafalele vor atinge 50–65 km/h.

Meteorologii recomandă prudență în special în zonele expuse și verificarea periodică a prognozelor meteo.