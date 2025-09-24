Sănătatea plămânilor este esențială pentru o viață activă și echilibrată, însă adesea uităm cât de mult depinde starea noastră generală de buna funcționare a aparatului respirator. Într-un context în care poluarea, fumatul și infecțiile respiratorii sunt factori de risc tot mai prezenți, este important să știm cum ne putem proteja și menține plămânii sănătoși. Pentru a afla recomandările specialiștilor, stăm de vorbă astăzi cu dr. Ioan Drăghilă, medic primar pneumolog în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Care sunt cele mai întâlnite probleme de sănătate a plămânilor la români?

Românii se confruntă cu două categorii de probleme pulmonare. Pe de o parte este vorba despre pneumonii, de diverse etiologii, virale, bacteriene, care se instalează acut și care în general se vindecă fără să lase repercusiuni deosebite. A doua mare categorie este cea a bolilor pulmonare cronice – BPOC, astmul bronșic, cancerul bronhopulmonar. Celelalte afecțiuni sunt mai rare, dar uneori cu probleme deosebite de diagnostic și tratament.

Când ar trebui să ne punem întrebarea „nu cumva am o problemă respiratorie” și să mergem la medic?

Sunt binecunoscute simptomele din partea aparatului respirator. Pe primul plan se află tusea, apoi dispneea, durerile toracice și, în unele situații , hemoptizia, adică eliminarea de sânge din căile respiratorii. În momentul în care apar unul sau mai multe din aceste simptome este bine să consultăm medicul pentru a vedea care este cauza acestora simptome.

Fumatul este mereu pe lista neagră. Ce efecte are, de fapt, asupra plămânilor noștri?

Efectele deletere (vătămătoare) ale fumatului sunt binecunoscute. Ele determină apariția unei afecțiuni redutabile, respectiv bronhopneumopatia cronică obstructivă, cunoscută simplu sub numele de BPOC, care este o boală care în timp evoluează spre insuficiență respiratorie cronică iar în final se ajunge chiar la necesitatea ca pacientul să fie sub oxigenoterapie de lungă durată la domiciliu.

Dacă o persoană renunță la fumat, plămânii își pot reveni? Și dacă da, în cât timp?

În general se spune că riscul de cancer bronhopulmonar la un fumător devine egal cu al unui nefumător după 10 ani. Celelalte afecțiuni pulmonare se pot ameliora însă mai repede – este vorba despre BPOC, astm bronșic, bronșiectazii, care se ameliorează considerabil după un interval de timp variabil care trece de la renunțarea la fumat.

Cât de mult ne îmbolnăvește poluarea aerului și ce putem face pentru a ne proteja?

Poluarea aerului face parte din cotidian – aceasta rezultă ca urmare a eliminării de noxe, mai ales de la mijloacele auto – e vorba despre gaze de eșapament, de microparticule care rezultă de la plăcuțele de frână, de la uzarea cauciucurilor, apoi este poluarea rezultată de la mediul industrial și, nu în ultimul rând, poluarea care este consecința utilizării combustilului fosil pentru încălzire. Este important să evităm, în măsura în care putem, aceste zone supraaglomerate, unde există trafic intens și să protejăm și locuința – aerisirea locuinței să aibă loc în perioadele în care nu există multe noxe în atmosferă (dimineața, seara).

Dacă locuim într-un oraș sufocat de smog, există soluții practice pentru a respira mai curat?

După cum am spus, să avem parte de o aerisire adecvată a încăperilor, iar dacă avem la dispoziție, este recomandabilă utilizarea unor mijloace de climatizare care filtrează aerul și care scad cantitatea de noxe respiratorii care ajung în locuință.

Mișcarea ajută plămânii să fie mai sănătoși? Ce tip de sporturi sunt cele mai eficiente?

Mișcarea este foarte importantă pentru sănătatea întregului organism și, în special, pentru plămâni. Nu trebuie neapărat să practicum anumite sporturi, deși sunt foarte indicate ciclismul, alergatul sau pentru cei care au posibilități fizice diminuate, se recomandă măcar mersul pe jos, cel puțin o jumătate de oră pe zi.

Putem antrena plămânii prin exerciții de respirație, la fel cum ne antrenăm mușchii la sală?

Există diverse metode de respirație – oricum, o respirație sănătoasă, profundă, însoțită de un minim de exerciții respiratorii face bine sănătății plămânilor. În plus, la anumite categorii de pacienți, kinetoterapia respiratorie, serviciu pe care și noi îl oferim în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, are beneficii incontestabile.

Multă lume confundă astmul cu BPOC. Care este diferența esențială dintre cele două?

Astmul și BPOC sunt două afecțiuni pulmonare obstructive, care ne împiedică să avem o respirație adecvată. Diferența dintre ele este dată de faptul că astmul se poate instala la orice vârstă, pe când BPOC apare după vârsta de 40 de ani. De asemenea, mai există încă o caracteristică: în astmul bronșic, obstrucția bronșică este reversibilă, deci sub tratament pacientul poate ajunge la o situație cvasinormală, pe când în BPOC obstrucția bronșică este de obicei cu reversibilitate foarte redusă, adică odată instalate modificările bronșice, ele se recuperează doar parțial. Așadar, în BPOC, pacientul rămâne cu un anumit grad de insuficiență respiratorie ca și consecință, în primul rând a fumatului, dar aici intră și expunerea la noxe de altă natură.

Cancerul pulmonar este tot mai frecvent. Cum poate fi depistat din timp?

Cancerul pulmonar este apanajul fumătorilor în peste 80% din cazuri. În momentul în care fumătorul constată că apar simptome suplimentare, o tuse mai frecventă, cu sau fără expectorație, microhemoptizii, însoțite și de alte semne generale care apar mai târziu, este important să se prezinte la medic pentru a fi investigat și a face măcar o radiografie toracică, pentru a vedea dacă sunt sau nu sunt modificări în sensul unei neoplazii pulmonare.

Există alimente care „hrănesc” plămânii sau, dimpotrivă, care le fac rău?

Alimentația echilibrată este cheia succesului pentru sănătatea întregului organism, dar în special pentru cea a plămânilor. Regimurile alimentare trebuie să fie echilibrate si să contină glucide, lipide, proteine și vitamine, care sporesc capacitatea de apărare a organismului și cresc rezistența față de infecțiile respiratorii.

Suplimentele și vitaminele chiar ajută la sănătatea respiratorie sau e doar un mit? Care ar fi ceaiurile recomandate pentru plămâni?

Indiscutabil că toate acestea ajută, suplimentele alimentare existente la ora actuală în farmacii fiind foarte utile atât pentru prevenție, cât și ca terapie subsecventă după un episod acut respirator, cu evoluție trenantă, cu tuse trenantă sau chiar și pentru pacienții care sunt suferinzi de alte afecțiuni pulmonare cronice, cum ar fi BPOC sau bronșiectazii. Cât privește ceaiurile, de obicei, pentru rezolvarea mai rapidă a unui episod acut respirator una dintre recomandări ar putea fi ceaiul de tei, care ajută la eliminarea mai eficace a secrețiilor din arborele traheo-bronșic.

Cum putem să reducem riscul de a răci și de a face infecții respiratorii din nou și din nou?

În primul rând trebuie să ne protejăm în spațiile aglomerate, mai ales când sesizăm că sunt cazuri cu răceli respiratorii este bine să folosim masca. Deci, să evităm contactele infectante și să adoptăm un regim alimentar sănătos. Eu aș recomanda în plus consumul de ceapă și usturoi, întrucât este dovedit științific că acestea sunt alimente care conțin așa numitele fitomcide care sunt antibiotice naturale și care ne pot proteja de infecții.

Dacă ar fi să le dați oamenilor un singur sfat pentru a avea plămâni sănătoși, care ar fi acela?

În capătul listei este sfatul de a nu se apuca de fumat, iar dacă sunt deja fumători, să renunțe la fumat. Toate studiile indică faptul că fumatul, atât cel activ, cât și cel pasiv, are efect extrem de dăunător asupra sănătății plămânilor. Copiii suferă dacă în habitat adulții fumează și consider că măsurile care s-au luat cu privire la fumat sunt foarte binevenite si ele trebuie aplicate cu strictețe.