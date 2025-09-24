Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că România nu se va confrunta cu recesiune anul viitor și că, dimpotrivă, din primele luni ale lui 2026 ar putea începe o scădere a TVA.

Șeful Executivului a subliniat faptul că economia națională este strâns interconectată cu cea a statelor europene, de care depind în mare măsură exporturile românești.

„Cea mai mare parte din exporturile românești sunt legate de ceea ce se întâmplă în țările europene”, a explicat premierul.

În acest context, Bolojan a transmis un mesaj optimist: „Estimez că nu ar trebui să avem o recesiune anul următor. Creșterea de TVA trebuie să se încetinească și să înceapă din primele luni ale anului viitor scăderea TVA-ului.”

Reducerea taxei pe valoare adăugată este văzută de guvern ca o măsură de relaxare fiscală și stimulare a consumului, în condițiile în care nivelul actual de taxare este considerat prea ridicat pentru dinamica economică din România.