ccr amână decizia privind pensiile speciale și de serviciu

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis amânarea pentru data de 8 octombrie a deciziei privind legea pensiilor de serviciu. În ședința de miercuri, judecătorii CCR au respins însă obiecțiile de neconstituționalitate legate de Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Amânarea vizează sesizările care privesc obiecțiile de neconstituționalitate ale mai multor legi, printre care: modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, măsuri în domeniul sănătății, redresarea și eficientizarea resurselor publice, precum și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prin această decizie, CCR stabilește un termen pentru analizarea detaliată a legislației privind pensiile de serviciu, rămânând de urmărit care va fi verdictul final.

