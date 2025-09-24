copilul decedat după ce a căzut cu trotineta la sibiu, condus pe ultimul drum: „cartierul plânge după dennis” / video

Dennis, copilul în vârstă de 13 ani, din Sibiu, care a decedat în urma unui accident cu trotineta, a fost condus pe ultimul drum de familie și de prieteni. Tragedia a adus durere în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut.

Un accident teribil a avut loc, la începutul lunii septembrie, pe o stradă din apropierea mall-ului de lângă Gara Sibiu. Dennis, un tânăr de 13 ani, se plimba cu trotineta electrică și, la un moment dat, s-a dezechilibrat și a căzut. Prietenii lui povestesc, pe rețelele de socializare, că băiatul nu purta cască de protecție și circula cu o viteză de 75 km/h.

Impactul a fost extrem de puternic, astfel că băiatul a fost dus de urgență la spital. Timp de trei săptămâni medicii specialiști au depus eforturi pentru a-i salva viața însă, starea lui se degrada de la o zi la alta. În 21 septembrie, cadrele medicale s-au văzut nevoite să anunțe decesul copilului.

Condus pe ultimul drum: „Cartierul plânge”

Dennis a fost condus marți pe ultimul drum de familie și de prieteni. Colegii lui de la Școala de Dansuri „Ioan Macrea” i-au adus un ultim omagiu și au venit îmbrăcați în port tradițional la înmormântare. În brațe au ținut un panou mare pe care au scris: „Cartierul plânge după Dennis”.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Un alt moment emoționant a avut loc la slujba de înmormântare, când prietenii lui au lansat spre ceruri baloane albe.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Tragedia a zguduit comunitatea sibiană, iar autoritățile atrag atenția tuturor copiilor, dar și adulților, asupra importanței purtării echipamentului de protecție atunci când conduc trotinete electrice. De asemenea, în urma acestui accident, politicieni locali au cerut, în mod public, ca trotinetele electrice să fie interzise în parcuri și în zonele aglomerate și să fie limitate din punct de vedere al vitezei. (DETALII AICI)