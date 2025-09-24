Astmul bronșic este una dintre cele mai frecvente afecțiuni respiratorii cronice, afectând milioane de oameni la nivel mondial, indiferent de vârstă. Deși nu poate fi vindecat complet, astmul poate fi ținut sub control printr-un diagnostic corect, tratament adecvat și o bună colaborare între pacient și medic. Pentru a înțelege mai bine ce presupune această boală, cum se manifestă și ce soluții moderne există pentru a îmbunătăți calitatea vieții celor care suferă de astm, vorbim cu doamna doctor Oana Mețiu Joldeș, medic primar pneumolog în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Ce este astmul bronșic și care este impactul său asupra sănătății publice?

Astmul bronșic este o boală cronică tratabilă, care, deși nu este vindecabilă, cu îngrijiri medicale și tratament corespunzător, poate duce la desfășurarea activităților și la o viață normală pentru pacienți. Este caracterizată prin inflamarea și îngustarea căilor aeriene, producând următoarele simptome: tuse, dispnee, wheezing, dureri toracice.

Cât de frecvent este întâlnit astmul bronșic în România?

Aproximativ 6% dintre români au fost diagnosticați cu această boală, mai frecvent diagnosticată la copii, cu prevalență mai mare în mediul urban față de cel rural.

Care sunt cauzele și factorii de risc principali pentru apariția astmului?

Etiologia astmului este multifactorială: predispoziție genetică, expunere de mediu (alergeni aerieni, poluare) infecții respiratorii, factori ocupaționali iritanți, obezitatea și fumatul. De asemenea, schimbările bruște de temperatură și umiditate, emoțiile puternice și stresul, precum și activitățile fizice intense pot favoriza apariția sau declanșarea crizelor astmatiforme.

Ce rol au factorii genetici și cei de mediu în declanșarea bolii?

Pe scurt, genetica stabilește susceptibilitatea (atopie, hiperreactivitate bronșică), iar mediul o traduce în boală: expunerile repetate la alergeni/ iritanți cresc inflamația căilor aeriene și riscul de astm sau pierderea controlului terapeutic.

Care sunt simptomele tipice ale astmului bronșic și când ar trebui un pacient să se adreseze medicului?

Principalele simptome sunt: tuse seacă, recurentă, mai frecventă noaptea sau după efort intens, wheezing (respirația șuierătoare), dispnee (lipsă de aer), constricție toracică.

Cum se stabilește diagnosticul corect de astm bronșic?

Diagnosticul se stabilește prin coroborarea tabloului clinic cu măsurătorile debitelor și volumelor respiratorii. De asemenea, evidențierea unui teren atopic prin teste cutanate alergologice poate fi necesară.

Există diferențe între astmul bronșic la copii și la adulți?

Adesea, astmul este diagnosticat în copilărie (formele alergice, postvirale), cu ameliorarea simptomelor în adolescență. Există însă forme diagnosticate tardiv, cel mai frecvent asociate cu fumat, obezitate și alte comorbidități.

Cum poate fi prevenită apariția crizelor de astm?

Prin tratament medicamentos corespunzător, astmul este o boala tratabila. Scopul tratamentului este controlul inflamației, prevenirea infecțiilor respiratorii prin vaccinare sezonieră, reducerea expunerii la factori iritanți și tratamentul comorbidităților (rinite, reflux, obezitate).

Ce impact au poluarea, alergiile și fumatul asupra pacienților cu astm?

Poluarea agravează simptomele și crește riscul de exacerbări, alergenii sunt triggeri majori pentru pacienții atopici, fumatul activează și crește inflamația, scăzând răspunsul la CSI și se asociază cu creșterea exacerbărilor.

Care sunt opțiunile de tratament disponibile în prezent și cât de eficiente sunt?

Există mai multe trepte de tratament pentru astm. Tratamentul inhalator cu corticosteroizi sau corticosteroizi și bronhodilatatoare în asociere cu antileucotrienice, este adesea suficient. În cazul în care nu se poate obține controlul simptomelor, se indică cure scurte de corticosteroizi orali. Ulterior se poate institui terapie biologică.

Ce rol are educația pacientului în gestionarea astmului bronșic?

Educația pacientului cu astm este esențială în a-și recunoaște boala. Tehnica de folosire a inhalatorului și administrea corectă a dozelor de întreținere și la nevoie sunt esențiale pentru controlul optimal al bolii, scăzând exacerbările și astfel reducând numărul prezentărilor în urgență.

Pot pacienții cu astm să ducă o viață normală, inclusiv să practice sport?

Cu tratament adecvat, pacientul poate avea o viață normală, fără limitări ale activităților zilnice și sport.

Care sunt direcțiile actuale de cercetare și inovație în tratamentul astmului bronșic?

Terapie personalizată, molecule țintite noi, strategii de reducere a riscului, dezvoltare de noi dispozitive.