Miercuri dimineața, sibienii au avut ocazia să se plimbe gratuit cu caiacul și paddle-ul pe Lacul lui Binder, în cadrul Săptămânii Europene a Sportului. Am fost și noi acolo, am „testat apele” și putem spune că merită din plin experiența – mai ales într-o zi cu vreme perfectă pentru relaxare.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În jurul orei 11.00 am ajuns la Lacul Binder. Intrare în complex se face exclusiv pe la poarta 2 de pe strada Lacul lui Binder. Ne-am luat echipamentul și am urcat într-un caiac. Nu a fost nevoie de rezervare, iar totul a fost gratuit, fiind parte din activitățile oferite cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului. Lacul e destul de mare cât să simți că ai spațiu, dar suficient de sigur pentru oricine, chiar și pentru începători.

Nu era aglomerație, doar câțiva sibieni deja pe apă, unii în paddle-uri, alții relaxați în caiace, profitând de soare. Apa, deși mai rece decât în lunile de vară — undeva la 19 grade —, nu i-a speriat pe cei mai curajoși, care au intrat fără ezitare.

Lângă ponton l-am întâlnit pe Laurențiu, unul dintre cei care vin frecvent aici. „Vremea e ideală. Lacul e liniștit, nu bate vântul și, pentru cei care știu să se bucure de astfel de momente, e ocazia perfectă. Nu suntem mulți acum, dar până la ora 3 sigur vor mai veni”, ne-a spus el.

Tot el ne-a povestit că activitățile nautice nu se opresc aici. „Lacul rămâne deschis toată luna septembrie, iar instalația de cablu pentru wakeboard și schi nautic funcționează până la finalul lui octombrie. Închirierea echipamentului include și costumul de neopren, așa că se poate intra liniștit în apă”, a mai spus acesta.

Pe marginea lacului, atent la fiecare mișcare de pe apă, stătea Alexandru, salvamarul. „E un gest frumos din partea Primăriei. Momentan avem doar câțiva participanți, dar ne așteptăm ca numărul să crească pe parcursul zilei. Este o activitate gratuită și relaxantă și asta atrage mereu”, a spus Alexandru.

Sibienii pot profita de plimbări gratuite cu paddle-ul și cu caiacul până la ora 15.00.

Ce alte activități pot face sibienii astăzi

Ziua continuă cu o serie de activități gratuite în mai multe locații din Sibiu. La Baia Populară, cei interesați se pot înscrie pentru sesiuni limitate de taekwondo, box, yoga sau circuit de forță, toate desfășurate în intervalul 16:00 – 19:00, în sălile de activități și fitness. Participarea este gratuită, dar se face pe bază de programare telefonică la 0269 214 445, în limita a 10 persoane per sesiune.

La Stadionul Municipal, pista de atletism este deschisă între orele 10:00 și 20:00 pentru antrenamente gratuite, alergare sau alte discipline atletice, încurajând mișcarea în aer liber pentru toate vârstele.