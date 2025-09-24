de la liga națională la divizia a: căpitanul care vrea să scrie o nouă poveste la măgura cisnădie

Pivotul Cynthia Tomescu (34 ani), căpitanul handbalistelor de la Măgura Cisnădie este convinsă că noua echipă formată în vară se va bate pentru primele locuri în Seria C din Divizia A.

Cynthia Tomescu a mai jucat la Măgura în perioada 2018-2020, apoi a revenit din 2022 și acum a început al șaselea sezon la Cisnădie. A cucerit medalia de bronz cu Măgura în 2018, iar în 2019 și în 2020 a evoluat în grupele EHF European League.

Fiind singura jucătoare cu experiență rămasă la echipă după retragerea din Liga Națională, alegerea staff-ului tehnic a fost una firească, fiind desemnată căpitan de echipă.

”Este o responsabilitate importantă, dar și foarte plăcută. Îmi place să fiu un exemplu pentru echipă, să comunic cu fiecare colegă și să mențin moralul ridicat, mai ales în momentele dificile. Rolul de căpitan mă ajută să cresc și eu ca persoană și sportiv” a spus pivotul pentru Ora de Sibiu.

Cynthia este una dintre cele două jucătoare din vechiul lot care a rămas la Măgura și la nivel de eșalon secund, alături de Krisztina Toth (23 ani).

”Am decis să continui la Măgura pentru că simt că am încă multe de oferit echipei și am dorit să fiu alături de antrenorul Alexandru Weber și noile colege în acest sezon. Chiar dacă joc în Divizia A, consider că experiența mea din Liga Națională mă ajută să contribui la creșterea echipei și să dezvolt jucătoarele mai tinere” mai crede liderul din teren al Măgurii.

Cisnădie are o echipă foarte tânără, reconstruită complet în această vară, cu salarii mult mai mici, de nivelul eșalonului secund. ”Este o provocare interesantă pentru că nivelul este competitiv, dar în același timp pot să fiu un exemplu pentru jucătoarele mai tinere și să ajut echipa să-și atingă obiectivele. Cred că echipa are potențial să se bată pentru primele locuri. Totul depinde de disciplină, implicare și unitatea grupului. Dacă ne concentrăm la fiecare antrenament și meci, putem fi printre primele echipe din serie” anunță Cynthia Tomescu în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

Măgura – CSU Reșița se joacă duminică, de la ora 15.00

Fanii cisnădieni au datoria de a susține noua echipă și la nivel de Divizia A, mai ales jucătoarele tinere având nevoie de suportul publicului.

”Cred că fanii adevărați îi susțin pe jucători indiferent de nivel. În plus, e important să transmitem energie și pasiune pe teren, pentru a-i atrage și pe cei care nu ne-au mai văzut până acum” mai spune Cynthia Tomescu.

Măgura a început sezonul cu o victorie clară, 34-25 cu CSU Universitatea de Vest Timișoara. În a doua etapă a Diviziei A, Măgura va juca tot la Cisnădie, duminică, 28 septembrie (ora 15.00), cu CSU Reșița.