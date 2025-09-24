Puțină lume știe că în Avrig trăiește un italian în a cărui familie a existat un duce. Guido Iozzi s-a mutat în județul Sibiu în anul 2013, este electrician de meserie și are o pasiune imensă pentru automodele.

Nu departe de stadionul din Avrig, într-o construcție relativ nouă, Guido și-a amenajat un circuit de formula 1 în miniatură. Are stadioane pentru public, box-service-uri pentru mașini, poduri, bariere, semafoare și stâlpi de iluminat, montate de-a lungul a două piste paralele. Și pentru că iubitorii automobilismului se relaxează chiar și în lumea machetelor din plastic și metal, italianul a amenajat pentru personajele sale un ring de dans și o piscină. „Totul este făcut de mine. Macheta măsoară 6 m pe 2 m și este potrivită pentru o cursă contratimp. Acum instalez câțiva stâlpi cu senzori de cronometraj”, spune Guido, a cărui pasiune datează de 40 de ani. „Bunicul avea o reprezentanță a mărcii Ford și pot spune că am crescut printre mașini. Primul meu autoturism a fost un Ford, însă conduc acum o Alfa Romeo, model fabricat 100% în Italia, lucru rar în ziua de azi, în care componentele unei mașini provin de la mai mulți producători. Cumperi Fiat și ai motor de Renault sau cutie de Opel. Practic, nici nu știi ce mașină ai”, rezumă bărbatul globalizarea din domeniul auto, a scris Daniela Cîmpean într-o postare pe Facebook.

Și pentru că mai devreme a amintit de familia sa, electricianul italian aduce în discuție sângele albastru: „Iozzi este un nume vechi în zona Foggia, menționat încă de la 1400. Am avut și un duce în familie. Într-un fel, cred că și eu aș fi putut fi duce, dar din acela fără bani”.

Zâmbește larg și începe un periplu printre mașinuțele viu colorate: „Cele mai multe sunt Alfa Romeo, Ferrari și Porsche. Toate îmi sunt dragi. Cred că am vreo 1.000.” Arată spre rafturile în care mașinile stau frumos înșiruite în funcție de producător. Mai are multe cutii doldora cu mașini sau piese electrice și mecanice, cărora doar el le mai știe rostul.

Încăperea în care se află circuitul este gândită pentru a adăposti un viitor club al pasionaților de automodelism. Admite că în România astfel de preocupări sunt rare: „Românii nu prea au hobby-uri. Majoritatea muncesc foarte mult, au salarii mici și de aici pleacă multe frustrări. Nici eu nu o duc acum mai bine, însă am această pasiune care mă relaxează”, spune Guido, italianul care a devenit român cel puțin din perspectiva veniturilor lunare.

Din 2013, Guido a ajuns pe mai multe șantiere din România. A montat circuite electrice pentru stadionul din Craiova, pentru centrul de afaceri din Sibiu și în numeroase locuințe din județul nostru. Nu este încântat de cum se muncește la noi: „În Italia, un electrician poate lucra la cravată. Vine și marchează traseul cablurilor și locul tabloului. Pleacă, apoi se întoarce doar pentru a monta circuitele. El nu sparge pereții, nu acoperă cu tencuială cablurile. El este doar electrician.”

Chiar dacă mai are câțiva ani până la pensie, Guido nu poate sta locului. Este precum un adolescent neastâmpărat la ora de dirigenție. Se foiește, explică, mai scoate o mașinuță din sertare, mai schimbă un personaj de pe circuitul care aproape ar umple o cameră de bloc. „Dorința mea cea mai mare este ca aici, în Avrig, să avem prima sală publică de automodelism din județul Sibiu. Oamenii să vină, să afle despre producători, modele, dotări și performanțele mașinilor reprezentate de machete și să participe la curse pe acest circuit. Bineînțeles, vom avea și gustări de produse italienești udate cu un pahar de prosecco”.

Pe Guido l-am lăsat în mijlocul unei lumi ideale pe care singur și-o construiește de patru decenii. Pentru aceasta, a traversat Europa și a ajuns în Avrig unde este „măritat” cu aleasa inimii sale, farmacistă în oraș. Zi de zi, pleacă pe șantierele în baza contractelor pe care le are mica sa firmă de electricieni, iar în timpul liber se dedică în totalitate visului său: cel de a forma un club al pasionaților de automodele. Mai are nevoie de puțin timp și de ceva mai mulți bani pe care se străduiește să-i câștige.

Și unde altundeva ar fi mai potrivit ca un „duce” italian, electrician în România, să-și împlinească visul, dacă nu în județul Sibiu, cel cu oameni și locuri de poveste?