Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei europene, cunoscută pentru rolurile din Ghepardul, 8 ½ și Pantera Roz, a murit marți, la vârsta de 87 de ani, la Nemours, în apropiere de Paris.

Născută în Tunisia din părinți sicilieni, Cardinale a devenit un simbol al eleganței și al forței feminine pe marele ecran în anii ’60. Ea a colaborat cu regizori legendari precum Federico Fellini, Luchino Visconti și Sergio Leone și a jucat alături de staruri de la Hollywood, printre care David Niven, Henry Fonda și Charles Bronson, potrivit BBC.

Agentul său, Laurent Savry, a declarat: „Ne lasă moștenirea unei persoane libere și inspirate, atât ca femeie, cât și ca artistă.”

Cardinale a continuat să joace și la o vârstă înaintată, ultima sa apariție notabilă fiind în serialul elvețian Bulle, în 2020. Cariera sa a lăsat o amprentă de neșters în istoria cinematografiei, iar impactul său artistic rămâne unul universal recunoscut.