donald trump, mesaj dur la onu: ”nato ar trebui să deschidă focul asupra avioanelor rusești”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, în cadrul unei conferințe comune cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, la New York, că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care pătrund în spațiul lor aerian, potrivit The Kyiv Independent.

Întrebat dacă aliații NATO ar trebui să deschidă focul asupra avioanelor rusești, Trump a răspuns: „Da, așa cred”. Totuși, el a precizat că susținerea SUA depinde de circumstanțe și a subliniat că relația cu NATO rămâne „foarte puternică”.

Declarațiile vin pe fondul mai multor încălcări recente ale spațiului aerian al statelor membre NATO de către Rusia, inclusiv Polonia, România și Estonia. Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare MiG-31 rusești au pătruns în spațiul aerian estonian, fiind interceptate de aeronave NATO.

Secretarul de stat american Marco Rubio a explicat într-un interviu pentru CBS că NATO nu a discutat despre doborârea avioanelor rusești decât dacă acestea ar ataca. El a subliniat angajamentul Washingtonului de a apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO” și a reiterat obiectivul de a evita escaladarea conflictului cu Moscova.

De asemenea, ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat că statul baltic este pregătit să intercepteze și, dacă este necesar, să doboare aeronavele care îi încalcă spațiul aerian. „Mesajul trebuie să fie clar și fără echivoc: viitoarele încălcări vor primi un răspuns – inclusiv, dacă este necesar, interceptarea și doborârea aeronavelor intruse”, a spus Tsahkna.

Incidentul din Estonia a fost calificat drept cea mai serioasă încălcare a spațiului aerian estonian din acest an. Statele membre NATO, inclusiv Estonia, au cerut consultări conform Articolului 4 al Tratatului, invocând o provocare directă la adresa securității colective.

Acest episod urmează unei incursiuni cu dronă rusească în Polonia, pe 10 septembrie, când Varșovia a confirmat doborârea mai multor drone rusești. Aceasta a fost prima dată de la începutul războiului când un membru NATO a doborât echipamente militare rusești pe propriul teritoriu.