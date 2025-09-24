epuizat și abandonat pe traseu montan de prieteni: turist recuperat de salvamont sibiu

Un tânăr de 23 de ani a fost salvat de echipele Salvamont Sibiu, după ce a epuizat traseul care leagă Balea Lac de Cabana Podragu. Intervenția a avut loc în cursul serii de marți, în zona lacului Podragel.

Salvamont atrage atenția asupra riscurilor implicate: „Acest lucru nu este normal și vă puteți pune viața în pericol. Este important să ne alegem traseele în funcție de condiția fizică. De asemenea, nu lăsați colegii de tură în urmă dacă merg mai încet”, transmit salvamontiștii.

Tânărul recuperat a parcurs peste 7 ore pe traseu, iar echipa Salvamont a intervenit pentru a-i acorda ajutorul necesar și a-l aduce în siguranță. Autoritățile recomandă drumeților să respecte limitele propriului corp și să fie atenți la alegerea traseelor montane.