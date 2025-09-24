fenomen periculos lângă sibiu: poluare constantă de la arderi ilegale de cabluri / video

Un sibian a semnalat o situație alarmantă de poluare în zona Mag Rusciori, județul Sibiu, unde, în seara de 2 septembrie 2025, mai multe persoane au fost surprinse arzând cabluri, în scopul valorificării materialelor neferoase.

Martorul, Viorel Moldovan, a declarat pentru Ora de Sibiu că asemenea practici nu sunt un caz izolat, ci se repetă de ani de zile, generând fum toxic și afectând grav calitatea aerului:

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Am remarcat această practică de mult timp în zonă. În seara de 2 septembrie i-am abordat direct pe cei care ardeau cablurile, i-am filmat și le-am atras atenția asupra pericolelor. I-am confruntat față în față și am depus o sesizare oficială la Garda de Mediu Sibiu pentru a opri activitatea ilegală.”, a spus acesta.

Bărbatul a fotografiat și filmat incidentul. Acesta a depus o sesizare oficială la Garda de Mediu Sibiu, solicitând intervenția autorităților pentru stoparea acestor arderi ilegale.

Pericol pentru sănătate și mediu

Aceste arderi ilegale sunt extrem de periculoase pentru sănătatea celor care le practică și pentru mediu. Fumul rezultat conține substanțe toxice, iar manipularea cablurilor arse poate provoca arsuri sau intoxicații. În plus, arderea deșeurilor pe marginea drumului este strict interzisă de legislația românească privind protecția mediului. Persoanele prinse pot fi sancționate cu amenzi între 2.500 și 5.000 de lei, iar în cazuri grave, răspunderea poate fi și penală.

Practicarea arderii cablurilor și a altor deșeuri pentru recuperarea metalelor este adesea realizată de persoane din comunități vulnerabile sau de localnici care încearcă să obțină venituri rapide. În timpul arderii, se separă cuprul și alte metale neferoase, precum aluminiul sau bronzul, care au valoare pe piața de reciclare. Cablurile electrice sunt deosebit de vizate deoarece miezul de cupru poate fi vândut cu câțiva lei pe kilogram, iar procedura simplă de ardere permite extragerea rapidă a metalului. Cu toate acestea, metoda este extrem de periculoasă.

Arderea deșeurilor pentru recuperarea cuprului rămâne o practică des întâlnită în comunitate, iar locuitorii trag un semnal de alarmă asupra efectelor nocive pentru aer și sănătate, cerând autorităților intervenția urgentă.