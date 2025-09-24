Miercuri, 24 septembrie 2025, a avut loc o întâlnire de lucru în teren, între primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman și directorul S.C. Apa Târnavei Mari S.A, domnul Ioan Munteanu. Întâlnirea a avut loc pe strada Mihai Viteazu, una dintre cele mai circulate străzi din oraș, la care lucrările de modernizare și reabilitare sunt aproape de finalizare.

În municipiul Mediaș, se derulează un amplu proiect de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare, implementat de operatorul regional de apă și apă uzată Apa Târnavei Mari, care cuprinde 123 de străzi. Este vorba despre „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu – Etapa II”, cu finanțare obținută prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Până în prezent, au fost finalizate lucrările pe 94 de străzi, inclusiv din punct de vedere al infrastructurii rutiere. 29 de străzi se află în diferite stadii de execuție a lucrărilor. În următoarele săptămâni, vor fi finalizate lucrările pe străzile Mihai Viteazu și Honterus. Până la sfârșitul anului, constructorul estimează că vor fi finalizate majoritatea străzilor rămase în lucru, precum și toate străzile pe care sunt înlocuite conducte. Vor mai fi montate trei stații de pompare a apelor uzate și două stații de pompare a apei, însă aceste lucrări nu vor avea nici un impact asupra traficului rutier.

„Sunt multe întrebări firești cu privire la termenul la care urmează să se finalizeze acest program amplu de modernizare a rețelelor de apă și de canalizare. Am promisiunea constructorului că până la finalul acestui an încheiem aceste lucrări pe cele mai circulate străzi din municipiul Mediaș. Începând de anul viitor, pe aceste străzi vom interveni cu programul de întreținere al drumurilor, care prevede turnarea de covoare asfaltice și amenajarea trotuarelor, acolo unde este cazul”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.