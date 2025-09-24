nevoie urgentă de sânge la sibiu. puteți dona fără programare

Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu are nevoie urgentă de sânge. Persoanele care au grupa 0 negativ pot dona oricând, fără să fie nevoie de programare.
Stocul pentru grupa 0 negativ este mic în Sibiu, motiv pentru care Centrul de Transfuzie Sanguină a făcut un apel, pe rețelele de socializare, îndemnându-i pe oameni să vină să doneze sânge. Donatorii se pot prezenta oricând, fără să fie nevoie de programare.
Grupa sanguină 0 negativ este cunoscută drept „donator universal”, pentru că poate dona sânge oricărei persoane, indiferent de grupa sa sanguină, fiind crucială în situații de urgență. Puteți face o faptă bună și să ajutați acum la refacerea stocului.
