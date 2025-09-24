Un adolescent este cercetat de autorități după ce zeci de mesaje de amenințare au fost primite în ultimele zile de mai multe școli și unități medicale din țară, au declarat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.
Potrivit acestora, polițiștii verifică dacă minorul este responsabil pentru trimiterea mesajelor. În prezent, structurile competente desfășoară investigații specifice pentru a stabili cu exactitate situația.
Poliția Română a transmis că, din primele date rezultate din verificările preliminare, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Autoritățile subliniază că siguranța tuturor reprezintă o prioritate și că orice sesizare de acest tip este tratată cu seriozitate.
Zeci de instituții au primit în ultimele zile mesaje de amenințare pe adresele oficiale de e-mail, iar ancheta continuă pentru a identifica sursa și a preveni orice risc.
