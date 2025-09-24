Un incendiu izbucnit miercuri dimineață în sala Escape Lounge de la Aeroportul London Stansted a dus la evacuarea pasagerilor din terminalul de plecări. Imaginile postate pe rețelele sociale arată haosul creat de mulțimea care a încercat să părăsească aeroportul în grabă.

Aeroportul a anunțat la ora 6:30 că sala de plecări a fost redeschisă și pasagerii sunt conduși prin controlul de securitate, însă timpii de așteptare sunt mai lungi decât de obicei, scrie Mediafax.

Zborurile nu au fost suspendate, însă unele înregistrează întârzieri. Panoul de plecări arată întârzieri de până la o oră, iar zborurile Jet2 către Lanzarote, Paphos și Zakynthos au fost amânate cu aproximativ 60 de minute față de programul inițial.

Problemele nu se opresc aici: trenurile nu pot opri la Stansted din cauza unei defecțiuni a sistemului de semnalizare, iar perturbările în transport se preconizează că vor continua.

Autoritățile aeroportului le mulțumesc pasagerilor pentru răbdare și îi sfătuiesc să verifice cu companiile aeriene statusul zborurilor. Incendiul a fost stins, iar terminalul a fost declarat sigur pentru reintrare.