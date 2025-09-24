Un proiect recent prevede că prețul maxim de vânzare pentru sticlele de apă de 500 ml, comercializate în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi, va fi de 3 lei. Aceasta include toate taxele, inclusiv TVA, iar prețul trebuie afișat vizibil la raft.

Inițiatorii proiectului susțin că scopul măsurii este protejarea consumatorilor, deoarece prețurile actuale sunt mult mai mari decât în comerțul obișnuit. „Dreptul de acces la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar prețurile disproporționat de mari practicate în aceste locații constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului”, se arată în document.

Proiectul menționează că, odată cu introducerea regulilor de securitate privind lichidele în 2006, pasagerii sunt obligați să predea sticlele de apă la punctele de control, fiind nevoiți apoi să achiziționeze apă la prețuri de trei-patru ori mai mari decât în comerțul obișnuit.

Măsura nu este unică în Uniunea Europeană. Grecia și Cipru au impus deja un preț maxim de 0,60 euro pentru sticlele de apă în aeroporturi, gări și porturi, iar în Spania, autoritatea aeroportuară a stabilit un plafon de 1 euro. Recomandarea Airports Council International Europe din 2016 prevede un preț maxim de 1 euro pentru sticlele de 500 ml în toate aeroporturile europene.

Prețul reglementat se aplică apei potabile îmbuteliate – de masă, izvor sau minerală, plată sau carbogazoasă – ambalată în recipiente de 500 ml. Valoarea prețului maxim poate fi actualizată anual de Guvern, în funcție de inflație și alți indicatori economici.

Operatorii care vând băuturi răcoritoare în aceste spații trebuie să asigure disponibilitatea permanentă a apei la prețul reglementat și să afișeze clar informațiile în limbile română și engleză. Nerespectarea acestor reguli atrage amenzi între 2.000 și 25.000 de lei, în funcție de gravitatea contravenției, iar controlul va fi realizat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.