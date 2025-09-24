polițiștii sibieni au verificat 124 de mașini la trecerile de cale ferată: bilanțul e dur! / foto

Poliţiştii rutieri din cadrul IPJ Sibiu au desfășurat, marți, o acțiune pe linia prevenirii producerii de accidente rutiere generate de nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată. S-au aplicat amenzi și au fost reținute permise de conducere.

Cu ocazia acţiunii derulate la nivelul întregului judeţ, poliţiştii au supravegheat 14 treceri la nivel cu calea ferată și au verificat peste 124 de autovehicule.

„Astfel, au fost aplicate 53 de sancţiuni contravenţionale, a fost retras un certificat de înmatriculare și au fost reţinute 4 permise de conducere, 1 dintre acestea pentru depășirea coloanelor de vehicule oprite la trecere, 1 pentru neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată și 2 pentru alte abateri”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Poliția reamintește participanților la trafic faptul că:

Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (9 – 20 de puncte amendă) şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

Depăşirea coloanelor de vehicule oprite la trecerile la nivel cu calea ferată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni (4 sau 5 puncte amendă) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Poliţiştii sibieni vor continua activităţile de prevenire a accidentelor rutiere cu scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor pe drumurile publice.