prețurile la alimente rămân plafonate: bolojan a făcut anunțul

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va adopta joi măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare, prelungind astfel valabilitatea acesteia cu șase luni.

„Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare. Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție, cât și a dialogului cu rețelele de magazine și producătorii. Deși s-a încercat portretizarea mea ca un om inflexibil, am fost deschis la argumente. Deciziile trebuie luate pe baza unor analize serioase, nu populiste”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că intervențiile pe piață nu reprezintă soluția pentru o scădere reală a prețurilor pe termen lung. În schimb, acesta susține creșterea producției și procesării produselor agroalimentare prin sprijinirea producătorilor locali competitivi și programe care să le permită extinderea sau diversificarea activității.

O altă direcție strategică vizează susținerea exporturilor românești prin marile rețele de magazine și atragerea de investiții străine în sectorul alimentar. „Trebuie să invităm marii jucători internaționali să producă în România, pentru că asta înseamnă locuri de muncă și câștiguri suplimentare pentru români”, a adăugat Bolojan.