gestul unui primar din sibiu: face pe șoferul zilnic pentru elevii liceeni din copșa mare

De la începutul anului școlar, primarul comunei Biertan, Mircea Dragomir, îi transportă personal, zi de zi, pe elevii din satul Copșa Mare care nu au mijloc de transport până la liceu. Măsura este una temporară și va fi menținută până în luna ianuarie, când se finalizează licențierea noilor autobuze.

Situația a apărut din cauza lipsei unui mijloc de transport disponibil pentru elevii din Copșa Mare care învață la liceu în Mediaș. Autobuzele achiziționate recent sunt încă în perioada de probă, în procesul de licențiere, iar până atunci, elevii nu au altă soluție.

Pentru a nu lăsa copiii fără acces la educație, primarul Mircea Dragomir a preluat sarcina de șofer. În fiecare dimineață, de la ora 5:30, el îi duce pe elevi din Copșa Mare până în Biertan, de unde aceștia pot lua autobuzul spre Mediaș. La ora 14:30, când copiii se întorc de la școală, îi aduce înapoi în sat.

„Au ajuns autobuzele noi, dar suntem încă în perioada de probă, până se finalizează toate documentele și se obține licențierea. Până atunci, elevii din Copșa Mare nu au cu ce ajunge în Biertan, ca mai apoi să plece spre Mediaș. Nu avem șofer angajat, așa că merg eu. Avem un microbuz de 8+1 locuri, al primăriei”, a explicat primarul Mircea Dragomir.

Situația celor din Copșa Mare era critică, întrucât fără această soluție temporară, nu aveau cum să ajungă zilnic la școală. „Fac asta zi de zi. Cineva trebuie să-i ducă pe copii la școală. Trebuie să-și facă un viitor. Din necesitate, am găsit soluția asta. Am încercat să rezolvăm problema, sunt copiii noștri. Este o măsură extremă, dar altfel nu aveau cum să ajungă la liceu”, a mai spus primarul.

Măsura este una temporară și va rămâne în vigoare până cel târziu în luna ianuarie, când se estimează că procesul de licențiere al noilor autobuze va fi finalizat, iar un șofer angajat va putea prelua cursa elevilor.