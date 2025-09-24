În această săptămână, primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman și reprezentanți ai Primăriei au avut o întâlnire cu locuitorii de pe strada Metanului.

Discuțiile s-au axat pe probleme legate de parcările de domiciliu recent amenajate, sistematizarea traficului în zonă, precum și alte aspecte semnalate de cetățeni. Întâlnirea a avut ca scop identificarea soluțiilor optime pentru îmbunătățirea condițiilor din cartier și menținerea unui dialog deschis cu comunitatea locală.

Pe strada Metanului s-a desfășurat proiectul de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, implementat de operatorul regional de apă și apă uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Astfel, după finalizarea tuturor lucrărilor la rețelele de apă și canalizare, administrația publică locală a realizat lucrările de reparații ce constă în amenajarea trotuarelor, turnarea de covor asfaltic și amenajarea locurilor de parcare.

Strada Metanului este, de asemenea, inclusă în programul de întreținere a drumurilor din municipiul Mediaș. Prin intermediul acestui program se realizează lucrări de turnat covor asfaltic, plombe asfaltice, reparații la trotuare cu pavaj și asfalt.

„În cartierul Gloria am intervenit cu un program amplu de modernizare, au fost refăcute rețelele de apă, de canalizare. Am intervenit cu programul de întreținere al drumurilor, am refăcut trotuarele, am turnat covoare asfaltice și am amenajat locuri de parcare. Am avut o discuție extrem de importantă și de utilă cu oamenii care locuiesc în zonă și am stabilit împreună modul în care vor fi puse la dispoziția cetățenilor aceste locuri de parcare. Un alt obiectiv pe care l-am promis și l-am respectat în zonă este amenajarea locului de joacă în incinta Școlii Naționale de Gaz”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.