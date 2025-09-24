proiectele de digitalizare ale celor mai mari spitale din sibiu, salvate de la suspendare

Consiliul Județean Sibiu anunță că prin demersurile realizate cu sprijinul UNCJR au fost deblocate trei proiecte esențiale de digitalizare a celor mai mari spitale din județ – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu (SCJUS), Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” și Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC).

Așadar, prin corespondența purtată pe această temă, și prin Memorandumul transmis către Ministerul Sănătății în care au fost prezentate date concrete și asumări clare privind stadiul implementării și măsurile de accelerare a procedurilor, finanțarea de peste 14,5 milioane de lei a fost menținută, permițând continuarea proiectelor și modernizarea digitală a serviciilor medicale din județ.

Aceste investiții, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), erau puse în pericol de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 41/19 august 2025, care stipulează că proiectele pentru care nu a fost finalizată etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziție publică până la intrarea în vigoare a actului normativ sau care se aflau sub pragul de 30% progres fizic și nu puteau să fie finalizate până la 31 august 2026 termenul limită stabilit de Comisia Europeană, riscau suspendarea și pierderea finanțării.

„Pentru noi, fiecare proiect contează, pentru că fiecare investiție înseamnă un pas înainte pentru comunitate și pentru sănătatea oamenilor. Aceste proiecte nu sunt simple dosare cu finanțare, ci șansa reală de a oferi pacienților servicii medicale moderne și sigure. Vom face tot ce este necesar pentru a proteja și duce la bun sfârșit astfel de investiții. Digitalizarea spitalelor nu este doar o opțiune, ci o obligație morală și o investiție în viitorul județului nostru”, a declarat Vlad Vasiu, vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu:

Riscurile suspendării proiectelor:

Înghețarea procesului de digitalizare a celor trei spitale, afectând direct calitatea și siguranța actului medical.

Pierderea dosarelor medicale electronice integrate, cu riscuri majore de întârziere a diagnosticelor, erori medicale și limitarea accesului la servicii moderne de telemedicină.

Cheltuieli suplimentare pentru bugetul local, care nu ar putea susține o investiție de o asemenea amploare.

Blocarea modernizării digitale a sistemului medical județean și pierderea finanțării nerambursabile.

Beneficiile continuării proiectelor:

Creșterea eficienței administrative și reducerea birocrației în activitatea medicală.

Protecția datelor pacienților și acces rapid la informații medicale.

Alinierea spitalelor județene la standardele europene de digitalizare în sănătate.

Îndeplinirea obiectivelor asumate prin PNRR în domeniul sănătății și digitalizării.

Stadiul celor trei proiecte: