sibieni, uniți-vă pentru denis! luptă cu o boală rară și are nevoie de 75.000 de euro pentru o operație vitală

Denis Alexandru are 14 ani și locuiește în Mediaș. Chiar dacă boala rară de care suferă îi slăbește mușchii și îi deformează coloana, el nu și-a pierdut speranța. Își petrece zilele cu optimism, zâmbind și luptând să ducă o viață cât mai normală, chiar dacă corpul lui îi pune piedici la fiecare pas.

Totul a început într-o zi obișnuită la școală, când Denis a căzut în curtea școlii. Ce părea la început o simplă accidentare a dus la o descoperire care le-a schimbat viața pentru totdeauna. Analizele și testele genetice au arătat că Denis suferă de Distrofie Musculară Duchenne, o boală rară care slăbește mușchii progresiv și, în timp, afectează mobilitatea și postura. La doar 9 ani, Denis nu mai putea merge normal, iar la 11 ani a primit diagnosticul clar care a explicat toate dificultățile prin care trecea.

Speranța vine din Spania

Familia a călătorit apoi la Spitalul Sant Joan de Déu din Barcelona, unde Denis a fost evaluat de medici specializați în boli musculare și probleme de coloana vertebrală. Acolo, doctorii au explicat că scolioza severă a lui Denis, adică curbura puternică a coloanei, îi poate afecta organele interne dacă nu este corectată. Operația recomandată este complexă și necesită o sumă de 75.000 de euro, pentru teste, sala de operație, medicamente, spitalizare și recuperare.

Medicii au observat că Denis folosește un scaun rulant electric, deoarece nu are putere pentru a manevra unul manual. El continuă școala, participând la ore online și scriind chiar câteva pagini cu efort. Mobilitatea trunchiului său este foarte limitată, reușind să aducă mâna la gură doar cu sprijin la coate și cu flexarea gâtului. În timpul evaluării, medicii au explicat clar că intervenția chirurgicală este esențială pentru a-i oferi șansa la o viață mai activă și mai normală.

Denis este tratat momentan cu medicamente homeopatice și cu ședințe de fizioterapie săptămânale la domiciliu. Operația de corecție a scoliozei este esențială pentru a-i proteja organele interne și a-i permite să-și păstreze funcționalitatea pe termen lung.

,,Denis ne arată tuturor ce înseamnă să lupți în fiecare zi”

Mama lui, Alexandra Birtalan, povestește:

„Denis este un copil minunat, plin de curaj și optimism. Nu se plânge niciodată, zâmbește mereu și ne arată tuturor ce înseamnă să lupți în fiecare zi. Am făcut tot ce am putut pentru el: analize, teste genetice, vizite în străinătate… și acum avem nevoie de sprijin. Această operație poate să-i schimbe viața, poate să-i ofere șansa la o copilărie mai normală și la mai multă independență.”

Denis însuși transmite un mesaj emoționant:

„Vă rugăm din suflet să fiți alături de noi în această luptă. Operația la coloana mea este dificilă, dar esențială pentru ca să pot avea o viață mai bună. Doar împreună cu voi și cu ajutorul lui Dumnezeu putem să facem imposibilul posibil. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijin și pentru că sunteți alături de mine!”

Cum poți ajuta

Cei care doresc să contribuie la operația lui Denis o pot face prin Asociația Îngerașul Denis Alexandru:

EUR

IBAN: RO38BTRLEURCRT0CS7174401

Swift: BTRLRO22

Nume: ASOCIATIA INGERASUL DENIS ALEXANDRU

RON