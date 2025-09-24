Între 27 și 29 septembrie 2025, la Șura Culturală din cartierul sibian Gușterița, organizația TAC.social lansează programul „Gușterița de treabă”, o campanie dedicată câinilor și pisicilor din comunitate.

Acțiunea este destinată în special locuitorilor din cartierele Gușterița și Turnișor – considerate cele mai sărace zone ale Sibiului. Aceștia pot trimite un SMS pentru programare la numărul 0723 319 209. Operațiile de sterilizare vor avea loc în zilele de 27 și 28 septembrie, fiind completate de servicii medicale gratuite.

Ce include programul

Pe lângă sterilizare, animalele vor beneficia de:

vaccinare antirabică ,

deparazitare ,

înregistrare oficială ,

tratament pentru diverse probleme de sănătate descoperite intraoperator.

Astfel, programul aduce beneficii atât animalelor, care primesc îngrijirea de care au nevoie, cât și oamenilor, care trăiesc într-un mediu mai sigur și mai sănătos.

„Gușterița de treabă” continuă experiența TAC.social din Cluj-Napoca, unde în cadrul programului „Linda Pata Rât” au fost sterilizate și tratate peste 700 de animale din cel mai mare ghettou european construit în jurul unei gropi de gunoi.

Și la Sibiu, echipa medicală va fi sprijinită de voluntari, studenți la medicină veterinară și oameni din diverse profesii.

În Sibiu, inițiativa a fost sprijinită de preotul Alexandru Ioniță, gazda Șurii Culturale Gușterița, un parteneriat inedit care pune accent pe armonie și respect între oameni și animale.

„E rarisim în România ca o față bisericească să privească către câini și ceea ce e de făcut pentru ei. Ne-am potrivit foarte bine: nici noi, deși suntem o organizație „de animale”, nu privim doar către ele, ci urmărim mereu armonia și conviețuirea sănătoasă a oamenilor cu animalele lor. (…) Vrem să oferim oamenilor din Gușterița și Turnișor nu numai medicina veterinară pe care nu și-ar permite-o vreodată, ci și respectul pe care nu-l găsesc ca cetățeni marginalizați ai Sibiului”, a declarat Anca Georgescu, director executiv TAC.social.