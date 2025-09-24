Aproape 500 de elevi din Sibiu au participat astăzi la Cybersecurity Awareness Days, eveniment anual dedicat educației digitale și siguranței în mediul online.
Polițiștii au discutat cu copii, liceeni și tineri despre riscurile din spațiul digital, de la expunerea excesivă a datelor personale și contactul cu persoane necunoscute, până la cyberbullying și dependența de internet. Participanții au învățat cum să recunoască situațiile de risc și cui să ceară ajutor atunci când se confruntă cu probleme online.
„Educația digitală și prevenția sunt cele mai importante arme pentru protejarea celor mai vulnerabili utilizatori ai internetului – copiii”, au transmis reprezentanții Poliției Sibiu.
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Web Swiss Academy, IT Cluster, Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității, Women4Cyber, DNSC și Consiliul Județean Sibiu.
Ultima oră
- Polițiștii sibieni au verificat 124 de mașini la trecerile de cale ferată: BILANȚUL e DUR! / foto o oră ago
- Trotinetele, sub lupa primăriei la Sibiu: urmează un nou regulament și ar putea fi chiar interzise 2 ore ago
- Când scade TVA-ul: mesaj optimist de la premierul Ilie Bolojan 2 ore ago
- Prețurile la alimente rămân plafonate: Bolojan a făcut anunțul 2 ore ago
- Sibieni, uniți-vă pentru Denis! Luptă cu o boală rară și are nevoie de 75.000 de euro pentru o operație vitală 2 ore ago