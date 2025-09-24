Aproape 500 de elevi din Sibiu au participat astăzi la Cybersecurity Awareness Days, eveniment anual dedicat educației digitale și siguranței în mediul online.

Polițiștii au discutat cu copii, liceeni și tineri despre riscurile din spațiul digital, de la expunerea excesivă a datelor personale și contactul cu persoane necunoscute, până la cyberbullying și dependența de internet. Participanții au învățat cum să recunoască situațiile de risc și cui să ceară ajutor atunci când se confruntă cu probleme online.

„Educația digitală și prevenția sunt cele mai importante arme pentru protejarea celor mai vulnerabili utilizatori ai internetului – copiii”, au transmis reprezentanții Poliției Sibiu.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Web Swiss Academy, IT Cluster, Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității, Women4Cyber, DNSC și Consiliul Județean Sibiu.