trafic îngreunat în două zone de pe autostrada a1, lângă sibiu

Pe 24 septembrie 2025, mai multe drumuri din centrul țării vor fi afectate de lucrări care impun restricții de circulație, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

Județul Brașov:

DN73, între Brașov și Câmpulung: lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului; circulația este restricționată pe mai multe sectoare, fiind dirijată de semafoare sau piloți.

DN1, Predeal: refacere marcaje rutiere.

DN73A, Predeal: înlocuire și reparare parapete de siguranță.

DN73A, între Predeal și Râșnov: decolmatarea șanțurilor.

Județul Sibiu:

Autostrada A1, zona Aciliu: înlocuire/reparare parapete de siguranță, circulația desfășurându-se pe o bandă din două.

Autostrada A1, zona Aciliu: reparații la partea carosabilă, circulația desfășurându-se tot pe o bandă din două.

Județele Mureș, Harghita și Covasna:

Nu sunt programate lucrări care să necesite restricții de circulație.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea temporară și să dea dovadă de răbdare în cazul formării ambuteiajelor.