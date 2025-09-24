O ciupercă extrem de periculoasă și rezistentă la medicamente, Candidozyma auris, provoacă focare în spitalele din peste 40 de țări, iar numărul cazurilor este în creștere, arată un nou studiu european privind sănătatea, citat de The Independent.

De la izolarea sa pentru prima dată în 2009 în urechea unui pacient japonez, C. auris s-a răspândit rapid, afectând în special pacienții cu sistemul imunitar slăbit. În Europa, între 2013 și 2023 au fost raportate peste 4.000 de cazuri, iar anul trecut au fost înregistrate 1.300, Marea Britanie raportând o creștere cu 23% în ultimele luni.

Ciuperca provoacă de obicei infecții ușoare la persoanele sănătoase, dar poate fi mortală atunci când ajunge în fluxul sanguin sau în organele vitale. Mortalitatea la pacienții grav bolnavi infectați variază între 30 și 60%.

Candidozyma auris este extrem de rezistentă la aproape toate medicamentele și se lipește de suprafețe precum o lipitoare, fiind aproape imposibil de eliminat cu dezinfectanții obișnuiți. De asemenea, oamenii pot fi purtători fără să știe, răspândind ciuperca în spitale pe pielea lor. Testele standard confundă adesea C. auris cu alte ciuperci mai comune, facilitând răspândirea sa în taină.

Ciuperca se transmite în principal prin contact direct cu persoane infectate sau suprafețe contaminate și formează biofilmecare rezistă la curățenie. Prosperă la temperaturile corpului uman și poate deveni endemică într-un spital dacă nu sunt luate măsuri rapide.

Spitalele care au acționat prompt au reușit să limiteze răspândirea, dar odată ce C. auris se instalează, devine aproape imposibil de controlat, reprezentând o amenințare majoră pentru pacienții vulnerabili.