100 de spirometri gratuite la sibiu de ziua mondială a plâmânilor / foto

Cu ocazia Zilei Mondiale a Plămânilor, marcată anual la data de 25 septembrie, cetățenii au avut astăzi posibilitatea să își testeze gratuit capacitatea funcției pulmonare, prin intermediul spirometriilor. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Săptămânii de conștientizare a sănătății respiratorii, organizată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu în perioada 22 – 26 septembrie.

Spitalul nostru se implică activ în promovarea sănătății publice și în prevenirea bolilor respiratorii inclusive prin organizarea de spirometrii gratuite pentru cetățeni, cu ocazia Zilei Mondiale a Plămânilor, întrucât dorim să oferim comunității posibilitatea de a beneficia de investigații simple, rapide și nedureroase, care pot ajuta la identificarea timpurie a unor probleme pulmonare. Prevenția este cheia unei vieți sănătoase, iar depistarea precoce a afecțiunilor respiratorii poate face diferența între un tratament eficient și complicații severe. Îi felicităm pe toți cetățenii care au decis să profite de această oportunitate și să acorde atenție sănătății plămânilor lor. Spitalul nostru rămâne dedicat misiunii de a sprijini sănătatea comunității prin servicii medicale de calitate și prin acțiuni preventive menite să crească gradul de conștientizare asupra importanței respirației sănătoase, a declarat Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Campania de efectuare spirometrii a fost inițiată în primul rând pentru a veni în sprijinul persoanelor care fumează, au tuse cronică, oboseală la efort sau antecedente de boli respiratorii, astfel că din cei aproape 100 de cetățeni care s-au prezentat, aproximativ 50% au fost sfătuiți să se prezinte la consultații ulterioare, pentru a face investigații suplimentare.

„Organizarea de spirometrii gratuite pentru cetățeni reprezintă un pas esențial în direcția prevenirii și depistării timpurii a bolilor pulmonare. Spirometria este o investigație simplă și nedureroasă, dar cu o importanță majoră, pentru că ne permite să evaluăm capacitatea pulmonară și să identificăm din timp afecțiuni precum astmul sau bronhopneumopatia cronică obstructivă. De multe ori, problemele respiratorii apar treptat și rămân nediagnosticate până în stadii avansate. Prin aceste testări gratuite, am dorit să oferim oamenilor șansa de a-și verifica starea de sănătate și de a primi recomandări medicale adecvate. Sănătatea plămânilor este vitală pentru o viață activă și echilibrată și ne bucurăm că cetățenii au înțeles mesajul nostru, întrucât prevenția este esențială pentru menținerea unei respirații sănătoase”, spune dr. Lavinia Danciu, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Evenimentul a avut loc în incinta Dispensarului TBC din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, între orele 11:00 – 13:00, scopul fiind de a crește nivelul de conștientizare privind importanța sănătății respiratorii și de a facilita depistarea precoce a bolilor pulmonare.

Pe parcursul acestei săptămâni, medicii unității sanitare oferă publicului informații utile despre cele mai frecvente afecțiuni respiratorii: Boala Pulmonară Obstructivă Cronică (BPOC), astmul, tuberculoza, cancerul pulmonar, pneumonia și apneea în somn.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, unitate sanitară aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, îndeamnă comunitatea să acorde atenție sănătății respiratorii, un element fundamental al stării de bine generale, mesajul nostru fiind acela că bolile respiratorii pot fi prevenite, iar menținerea sănătății plămânilor depinde de fiecare dintre noi.