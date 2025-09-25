a murit cardinalul lucian mureșan, figură emblematică a bisericii greco–catolice din românia

Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a trecut la Domnul joi, 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani, a anunțat Biroul de Presă al Arhieparhiei. Detalii privind funeraliile vor fi comunicate în perioada următoare.

Născut pe 23 mai 1931 în comuna Ferneziu (astăzi cartier al municipiului Baia Mare), Lucian Mureșan a fost al zecelea dintre cei doisprezece copii ai familiei Petru și Maria. A urmat școala primară în localitatea natală și liceul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare. Din cauza persecuțiilor Bisericii Române Unite după 1948, tânărul Lucian a fost nevoit să își întrerupă studiile teologice și să lucreze în diverse locuri, continuându-și pregătirea în clandestinitate.

În 1964, a fost hirotonit preot, iar după Revoluția din decembrie 1989, a devenit Ordinarius al Eparhiei Maramureșului. A fost consacrat episcop pe 27 mai 1990 și numit Arhiepiscop al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș în 1994, succedând Cardinalului Alexandru Todea. La 16 decembrie 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la demnitatea de Arhiepiscop Major, fiind întronizat la 30 aprilie 2006.

Un moment istoric în viața sa a fost crearea sa ca cardinal de către Papa Benedict al XVI-lea la 18 februarie 2012, devenind al treilea cardinal român după Iuliu Hossu și Alexandru Todea.

Preafericitul Lucian Cardinal Mureșan a fost cunoscut pentru devotamentul său față de tineret și vocațiile religioase, continuând misiunea Bisericii Române Unite cu Roma chiar și în perioadele de persecuție.