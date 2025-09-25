Un adolescent de 17 ani, suspectat că a expediat mai multe mesaje de amenințare cu masacre către școli și spitale din România, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori. Decizia vine după ce tânărul a fost audiat timp de opt ore de anchetatori și lăsat inițial liber, în timp ce autoritățile continuă perchezițiile informatice pentru a stabili dacă a acționat singur sau a avut complici.

Mesajele au vizat, printre altele, elevi de clasa pregătitoare și cadre didactice. Într-unul dintre acestea, atacatorul avertiza: „Totul este planificat. Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc. Vorbesc foarte serios.”, scrie Digi24.

Potrivit surselor, adolescentul a fost ridicat de polițiști la ieșirea din scara blocului, în timp ce se pregătea să plece la școală, după ce a trimis mai multe mailuri către instituții de învățământ din București și din alte orașe. La sediul Inspectoratului General al Poliției Române, tânărul a fost audiat peste opt ore, iar anchetatorii au început verificări informatice ale telefoanelor și calculatoarelor sale.

Elevul se afla și în atenția FBI, care ceruse extrădarea sa în Statele Unite pentru acuzații de terorism și pornografie infantilă, însă România a refuzat solicitarea. În trecut, tânărul ar fi șantajat mai multe tinere din SUA să îi trimită imagini compromițătoare, iar când acestea au refuzat, ar fi expediat în numele lor amenințări cu bombe către instituții americane.

DIICOT a deschis un dosar penal pentru amenințare, în baza Legii privind prevenirea și combaterea terorismului. Autoritățile române au precizat că mesajele sunt false, dar au luat măsuri suplimentare de securitate. Poliția Română și Jandarmeria și-au intensificat activitățile în zona unităților școlare și medicale, iar în toate școlile au fost introduse controale suplimentare. La Târgu Jiu, de exemplu, sistemul de pază a fost dublat, iar copiii au fost identificați cu semne distinctive la intrare.

Directorul Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu, Flavius Boian, a declarat: „Este un act inconștient, probabil datorat educației, și care a generat frică în rândul elevilor și profesorilor.”

Elevii și cadrele didactice încearcă să înțeleagă gestul adolescentului. O elevă a spus că motivația poate fi dorința de a atrage atenția asupra sa sau de a demonstra o formă de putere, iar o învățătoare a avertizat asupra pericolului dezinformării și influenței negative a rețelelor sociale asupra tinerilor.