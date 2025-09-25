ai firmă sau lucrezi în hr? itm sibiu te invită la o sesiune online despre regesonline

nspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu informează că Inspecția Muncii va organiza vineri, 26 septembrie 2025, o sesiune online dedicată utilizării sistemului RegesOnline. Evenimentul va începe la ora 10:00 și este destinat reprezentanților angajatorilor – persoane fizice sau juridice de drept privat – instituțiilor publice, precum și specialiștilor în resurse umane și IT.
Agenda întâlnirii include:
-
Crearea și activarea unui cont în sistem;
-
Cererea de acces la registru pentru reprezentanți legali sau împuterniciți;
-
Delegarea și gestionarea delegațiilor;
-
Prezentarea noutăților disponibile în aplicație;
-
Sesiune de întrebări și răspunsuri.
Evenimentul va fi înregistrat și va fi disponibil pentru vizionare ulterioară. Participarea este gratuită, iar conectarea se poate face prin link-ul: https://youtube.com/live/UZROJt1UQ0Y.
Prin această inițiativă, Inspecția Muncii își propune să sprijine angajatorii și specialiștii în gestionarea resurselor umane, facilitând utilizarea eficientă a aplicației RegesOnline și respectarea cadrului legal în vigoare.
