ai firmă sau lucrezi în hr? itm sibiu te invită la o sesiune online despre regesonline

nspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu informează că Inspecția Muncii va organiza vineri, 26 septembrie 2025, o sesiune online dedicată utilizării sistemului RegesOnline. Evenimentul va începe la ora 10:00 și este destinat reprezentanților angajatorilor – persoane fizice sau juridice de drept privat – instituțiilor publice, precum și specialiștilor în resurse umane și IT.

Agenda întâlnirii include:

Crearea și activarea unui cont în sistem;

Cererea de acces la registru pentru reprezentanți legali sau împuterniciți;

Delegarea și gestionarea delegațiilor;

Prezentarea noutăților disponibile în aplicație;

Sesiune de întrebări și răspunsuri.

Evenimentul va fi înregistrat și va fi disponibil pentru vizionare ulterioară. Participarea este gratuită, iar conectarea se poate face prin link-ul: https://youtube.com/live/UZROJt1UQ0Y.

Prin această inițiativă, Inspecția Muncii își propune să sprijine angajatorii și specialiștii în gestionarea resurselor umane, facilitând utilizarea eficientă a aplicației RegesOnline și respectarea cadrului legal în vigoare.