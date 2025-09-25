atmosferă de sărbătoare în sibiu: a început târgul național de ecoturism, cu tradiții și bunătăți din toată țara / video foto

Atmosferă de sărbătoare în centrul istoric al Sibiului: s-a deschis Târgul Național de Ecoturism, ediția a VII-a, un eveniment care reunește tradiția, natura și gastronomia autentică românească. Târgul are loc chiar în Piața Mare, transformând inima orașului într-un spațiu al experiențelor autentice și al descoperirilor turistice.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sibiu, prin Muzeul ASTRA, în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, Asociația Județeană de Turism Sibiu – Visit Sibiu County și Anii Drumeției.

Primarul Astrid Fodor a subliniat legătura puternică dintre Sibiu și turismul sustenabil: „Practicăm un turism plin de respect față de natură, tradiții și patrimoniu – un turism responsabil care a devenit marca Sibiului și a întregii regiuni.”

La rândul său, Paul Kuttesch, vicepreședintele CJ Sibiu, a reamintit realizările din programul „Anii Drumeției”: „Avem peste 800 de kilometri de trasee turistice amenajate în Făgăraș, Cindrel și Lotru – echivalentul distanței dintre Sibiu și Viena. Drumeția a devenit la Sibiu un mod de viață sănătos, pentru toate generațiile.”

Directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, a punctat atmosfera de colaborare: „Avem participanți din Delta Dunării până în Maramureș. Putem dezvolta România frumos și organic, cu respect pentru tradiții și comunități. Haideți să mergem la standuri, acolo unde descoperim ce are țara noastră mai bun.”

Standuri și experiențe pentru toate gusturile

Standurile târgului aduc la Sibiu gusturi și povești din toate colțurile țării. La Băcănia Albota, vizitatorii pot încerca preparate autentice „de la fermă la farfurie”: păstrăv proaspăt, brânzeturi fine, preparate din carne, pâine pe vatră și bunătăți de casă de la poalele Făgărașului. Harghita își prezintă frumusețea și tradițiile, pregătindu-se pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2027, iar vizitatorii sunt așteptați cu broșuri turistice, degustări de produse locale și, sâmbătă, cu mămăligă cu brânză gătită la ceaun. La standul Eco-România, pasionații de natură descoperă zece destinații de ecoturism, de la Ținutul Zimbrului și Delta Dunării până la Colinele Transilvaniei și Pădurea Craiului, cu experiențe ce pot fi trăite la pas, cu bicicleta, pe apă sau iarna pe schiuri, dar și produse locale precum conserve de toamnă din Țara Hațegului și brânzeturi din zona Băile Tușnad.

Conservation Carpathia prezintă proiectele sale pentru natură și comunități, dar și atelierul interactiv „Arhitecții naturii”, iar la standul Roadele Munților vizitatorii găsesc dulcețuri, siropuri și zacuscă. Județul Argeș propune o incursiune prin Transfăgărășan și Cetatea Poienari, dar și prin gusturi recunoscute precum magiunul de Topoloveni, cașcavalul de Rucăr, covrigul de Lerești și vinurile de Ștefănești. Muzeul Maramureșan îi invită pe vizitatori într-o călătorie interactivă prin cinci spații de experiență, de la meșteșuguri și degustări de ceaiuri până la jocuri educative, proiecții multimedia și un spațiu al amintirilor. Atmosfera se înviorează și la standul „Cati Bunica”, unde suberekul și plăcinta dobrogeană se frământă și se coc chiar sub ochii vizitatorilor, iar cei care vor pot pune și ei mâna la treabă. Nici județul Sălaj nu lipsește, aducând spumantele Silvania, ceramica de Zalău, mierea de albine, pălinca și meșteșugurile tradiționale care definesc identitatea locală.

Pe lângă expozanți și produse, târgul oferă ateliere educaționale, ghiduri de drumeție, o bursă de turism și momente interactive pentru toate vârstele. Până duminică, 29 septembrie, Piața Mare din Sibiu devine spațiul în care tradițiile se întâlnesc cu inovația turistică, iar vizitatorii sunt invitați să descopere, să guste și să se inspire pentru următoarele aventuri în România autentică.

Programul Târgului Național de Ecoturism 2025

Târgul a debutat miercuri, 24 septembrie, cu programul educațional „Drumeț în orașul tău!”, adresat elevilor sibieni. Traseul va porni din Piața Mare și va străbate orașul până în Muzeul ASTRA, unde copiii vor fi așteptați cu ateliere interactive și sportive.

Joi, 25 septembrie, a avut loc deschiderea oficială, de la ora 11.00, în Piața Mare. Vizitatorii au putut descoperi standurile și au participat la ateliere de olărit, țesut și gastronomie. Programul educațional va continua și în această zi, cu trasee ghidate pentru elevi.

Vineri, 26 septembrie, târgul va fi deschis între orele 10.00 și 21.00. Pe lângă expozițiile și atelierele din Piața Mare, va funcționa zona „Anii Drumeției”, unde publicul va învăța cum se planifică o drumeție, cum se pregătește echipamentul și cum poate fi protejată natura. Tot vineri, Casa Artelor din Piața Mică va găzdui Bursa de Turism a Județului Sibiu, dedicată profesioniștilor din domeniu.

Sâmbătă, 27 septembrie, programul va fi extrem de variat. Vor avea loc ture de biciclete prin oraș, tururi ghidate în parcuri și conferința RoBoost la Casa Artelor, iar Conservation Carpathia va organiza tururi despre castorul din Dumbrava Sibiului. Ziua va fi animată și de recitalul „Take an Opera Break” al Filarmonicii de Stat Sibiu, urmat de o discuție liberă despre drumețiile din ruralul românesc, susținută de Alin Ușeriu și Ciprian Ștefan.

Duminică, 28 septembrie, ultima zi a târgului, Piața Mare va găzdui între orele 10.00 și 18.00 ateliere de meșteșuguri și gastronomie, dar și zona „Anii Drumeției”, unde vizitatorii vor descoperi reguli de orientare, montare de corturi și demonstrații despre viața în natură. Copiii și adulții vor putea participa la tururi ghidate, ateliere de educație montană și activități de creație, încheind târgul într-o atmosferă festivă.