România a început în forță Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, cucerind medalia de aur în proba de dublu rame feminin (W2-) prin echipajul format din Simona Radiș și Magdalena Rusu.

Cele două sportive au dominat finala de joi dimineață de la început până la sfârșit, încheind cursa cu timpul de 7:08.52 minute, la peste patru secunde înaintea ocupantelor locului doi. Podiumul a fost completat de Franța și Statele Unite ale Americii. Aceasta este prima medalie a României la această ediție a Campionatelor Mondiale.

Tot joi, Florin Arteni și Florin Lehaci au adus medalia de argint la dublu rame masculin, la Beijing. Campionii olimpici și europeni nu au reușit să țină pasul cu echipajul din Noua Zeelandă, reprezentat de Oliver Welch și Benjamin Taylor, care au dominat cursa de la start până la sosire, câștigând cu aproape cinci secunde avans. Bronzul a revenit Elveției, prin Jonah Plock și Patrick Brunner, care au încercat să recupereze pe final, dar nu au reușit să reducă diferența.

Rezultatele de joi confirmă faptul că România continuă să fie o forță importantă în canotajul mondial, cu echipaje competitive atât la feminin, cât și la masculin.