bogdan trif: prelungirea plafonării prețurilor este o măsură de bun-simț, pentru oameni și pentru comunități

Datorită eforturilor si insistențelor PSD, a fost decisă prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura, care urma să expire la 1 octombrie, este vitală pentru milioane de familii din România, în special pentru categoriile vulnerabile, care resimt cel mai mult povara scumpirilor.

„Românii nu trebuie să fie lăsați singuri în fața scumpirilor. Vorbim despre pâinea de zi cu zi, despre laptele pentru copii, despre ulei, ouă, cartofi și zahăr – produse esențiale pentru fiecare familie. Este responsabilitatea noastră, ca oameni politici, să luăm decizii care îi sprijină pe cei mai vulnerabili și care dau siguranță tuturor. Prelungirea plafonării prețurilor este o măsură de bun-simț, pentru oameni și pentru comunități”, a declarat Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu și deputat în Parlamentul României.

PSD a susținut ferm această soluție, avertizând că renunțarea la plafonare ar fi dus la o creștere imediată a inflației cu 2-3%, punând o presiune uriașă pe bugetele populației.

Bogdan Trif, deputat PSD Sibiu: “Din păcate, premierul Ilie Bolojan a ales să evite o comunicare oficială și transparentă pe acest subiect, lăsând spațiu pentru confuzii și incertitudine, deși vorbim despre decizii care ating direct viața de zi cu zi a românilor.”

PSD demonstrează, încă o dată, că are curajul să pună pe primul loc interesul oamenilor și să ia decizii care protejează stabilitatea socială și economică a României.