catedrala mântuirii neamului, aproape gata: primele imagini din interior

După 15 ani de așteptare, inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului este programată pe 26 octombrie. Până atunci, pe pagina de Facebook a Catedralei Naționale au fost publicate primele imagini din interior, oferind o privire asupra lucrărilor finale.

Fotografiile arată că mai există schele în anumite zone, însă lucrările la coloane, icoane și podea sunt aproape finalizate. Sunt vizibile vitraliile impresionante, peste 100 la număr, precum și icoanele cu 300 de sfinți poleiți cu aur. Candelabrele, unele de peste 6 metri înălțime, și clopotul de 25 de tone cu chipul Patriarhului Daniel sunt printre piesele centrale ale catedralei. De asemenea, o cruce de 7 metri înălțime și 7 tone a fost montată recent cu ajutorul unei macarale speciale, relatează Digi24.

Clădirea se remarcă prin dimensiuni impresionante, fiind mai înaltă cu 36 de metri decât Palatul Parlamentului. În ultimii 10 ani, pentru construcția și dotarea catedralei au fost investiți peste 270 de milioane de euro.

Sute de mii de credincioși și reprezentanți ai Bisericii sunt așteptați la inaugurare, când edificiul va fi deschis oficial.