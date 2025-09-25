ce nu ne imaginăm despre carduri: banca europeană sugerează să avem cash pus deoparte acasă

Banca Centrală Europeană (BCE) recomandă cetățenilor să păstreze o sumă de bani cash în gospodărie, în special în bancnote de valoare mică, pentru a face față eventualelor situații de criză, când metodele digitale de plată nu mai funcționează, informează Digi24.

Studiul BCE subliniază importanța menținerii unei sume de numerar suficientă pentru a acoperi nevoile esențiale timp de cel puțin 72 de ore. Bancnotele de valoare mică facilitează efectuarea plăților în situații în care terminalele de card nu funcționează.

Mai multe țări europene au transmis populației recomandări similare, printre care Suedia, Finlanda, Austria și Olanda, sugerând cetățenilor să aibă între 70 și 100 de euro per persoană pentru a acoperi necesitățile de bază timp de trei zile.

Exemple recente arată utilitatea acestei recomandări: în aprilie 2025, o pană de curent în Spania și Portugalia a blocat terminalele de plată, forțând magazinele să accepte exclusiv numerar.

Astfel, păstrarea banilor cash acasă este considerată o măsură preventivă esențială, pentru a asigura continuitatea plăților în caz de criză sau urgență.