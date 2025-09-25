Sibiul se pregătește de un eveniment cinematografic cu umor pe măsură. „Vecina”, noul film semnat de echipa lui Mircea Bravo, ajunge pe marele ecran la Cine Gold sâmbătă, 27 septembrie 2025, iar interesul uriaș al publicului a determinat organizatorii să suplimenteze numărul proiecțiilor în prezența actorilor.

Comedia este inspirată din experiențele reale trăite de Mircea Bravo într-un bloc în care o vecină procesomană transforma fiecare zi într-un scandal. „Vecina” Doina spulberă liniștea tuturor, iar Mircea Bravo, Adrian Cucu, Costel Bojog și Oana Zara pornesc într-o luptă comică, dar tensionată, pentru a-și recăpăta normalitatea. Lor li se alătură Bogdan Bob Rădulescu, Bunica și Cristina Buburuz.

„Acum nu mai stau la bloc, m-am mutat la casă, dar după zece ani în care prietenii mei erau legitimați de poliție aproape la fiecare vizită, pot spune că liniștea este un lux. Vecina chema autoritățile pentru orice motiv, de la duș până la pornirea hotei. La un moment dat, prietenul meu și regizorul filmului, Cristi Ilișuan, s-a trezit cu parbrizul acoperit de aracet și mesaje de amenințare. A fost o perioadă absurdă, dar tocmai asta face filmul atât de savuros”, a povestit Mircea Bravo.

Filmul este regizat de Cristian Ilișuan, în colaborare cu Eugene Buică. Imaginea poartă semnătura lui Andrei Băltărețu-Iancu, scenografia este realizată de Ana Gabriela Lemnaru, iar producător executiv este Ioana Băilă.

Cinefilii care vor să râdă alături de echipa filmului și să plece acasă cu poze și autografe sunt așteptați la proiecțiile programate la orele 18:45, 19:00, 19:30 și 20:00, la Cine Gold Sibiu, sâmbătă, 27 septembrie.