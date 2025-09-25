cozi, emoții și bucurii la cazările în căminele din sibiu: un student a rămas pe dinafară dintr-o eroare / video reportaj

Zeci de studenți s-au prezentat joi dimineață la Căminul 1 și Căminul 2 de pe Bulevardul Victoriei din Sibiu pentru a-și prelua camerele. Înscriși la facultățile Universității „Lucian Blaga”, tinerii au venit din toate colțurile țării, plini de emoții, speranțe și… bagaje.

Studenții din anii superiori, dar și bobocii care încep în această toamnă primul an de facultate, s-au prezentat la căminele studențești pentru a-și primi repartiția în camere. Mulți dintre ei au venit însoțiți de părinți sau bunici, care au dat o mână de ajutor la căratul bagajelor și au trăit alături de ei emoțiile momentului.

„Fiind copilul tău, cum să nu ai emoții? Pentru orice lucru pe care îl face copilul, simți emoție. Am venit cu fata mea, care este în anul I la facultate. Sper să fie bine”, a spus un părinte vizibil emoționat.

„Sper să mă descurc și să fie ușor”

Mariana, studentă în anul al II-lea la Facultatea de Drept, este deja obișnuită cu viața de cămin. A fost însoțită de bunici și a revenit cu încredere în Sibiu. „Cred că o să fie cam ca anul trecut. Atunci am stat la Căminul 2 și a fost ok, am avut spațiu. Nu ne-am pregătit prea mult anul acesta, pentru că știu deja condițiile. Bănuiesc că sunt la fel și la Căminul 1. Mă simt pregătită. Sper să mă descurc, să fie ușor, să învăț și așa mai departe”, a spus tânăra din Râmnicu Vâlcea.

Chiar dacă studenta a fost relaxată, bunica ei a recunoscut că are emoții pentru nepoată. „Sunt puțin emoționată, dar sper să fie bine și să aibă niște colege de cameră cu care să se înțeleagă. Eu nu am emoții… sau cel puțin așa sper!”, a spus ea zâmbind.

O surpriză neplăcută: fără cameră din cauza unei erori

Pentru unii studenți, ziua nu a început atât de bine. Arthur, un tânăr din Suceava aflat în anul I la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Restaurare și Conservare, a aflat că nu are cameră din cauza unei erori tehnice.

„Eu încă nu am cameră la cămin. Am emoții mari, mai ales că vin de departe, tocmai din Suceava. A fost o eroare tehnică — am completat formularul, dar am uitat să trimit un document important, iar acum nu mai am repartizare. Va trebui să-mi caut o garsonieră până se clarifică situația. Sper să găsesc ceva repede”, a spus el, dezamăgit.