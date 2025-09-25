csu are interdicție la transferuri. andu hanea îi liniștește pe fanii sibieni

Echipa de baschet masculin CSU Sibiu are interzis la transferuri din partea FIBA, sancțiunea fiind dictată pe 16 septembrie 2025, dar situația se va rezolva rapid.

Conform regulamentelor Federației Internaționale de Baschet, din momentul în care a primit decizia de interdicție la transferuri, CSU Sibiu nu mai poate înregimenta jucători la Federația Română de Baschet. Anunțul a apărut pe siteul Baschet.ro, iar dacă transferurile au fost deja înregistrate prin depunerea actelor la forul de la București, sportivii vor avea drept de joc.

”La club erau unele datorii, două dintre ele pentru niște comisioane pentru impresari, una din urmă cu un sezon, alta din sezonul recent încheiat. Plățile nu s-au efectuat la timp, am fost dați în judecată, între timp am achitat aceste datorii, dar avem o interdicție transferuri pe un litigiu referitor la cursul valutar și dobânzi pentru o sumă modică, de 900 lei. Noi am apucat să înregistrăm jucătorii noi la Federația Română, doar unul cred că nu am apucat încă, dar situația se va rezolva joi, vom plăti această sumă” a spus pentru Ora de Sibiu directorul CSU, Andu Hanea.

”Ne dorim în play-off”

În primul joc oficial, sibienii joacă pe 1 octombrie la Pitești, cu FC Argeș, în prima etapă de campionat.

CSU are ca obiectiv clasarea în primele șapte locuri din sezonul regular al Ligii Naționale. ”Avem un obiectiv clar, ne dorim în play-off, dar nu va fi deloc ușor. Eu sunt foarte mulțumit de toți băieții, toți sunt ambițioși, muncesc mult și își doresc să demonstreze în sezonul care urmează” a mai declarat oficialul clubului sibian pentru Ora de Sibiu.