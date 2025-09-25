de ce sunt întârziate lucrările de pe șoseaua alba iulia. fodor: „este cel mai amendat constructor din istoria primăriei” / video

Pe Șoseaua Alba Iulia au loc, de câteva luni, lucrări importante privind infrastructura de canalizare a Sibiului. Apă Canal a făcut demersuri astfel încât lucrările să fie organizate eficient, pentru a minimiza impactul asupra circulației și locuitorilor. Cu toate acestea, cetățenii resimt un disconfort în zonă. Primarul Sibiului spune că lucrările se vor încheia în curând, explicând care este motivul pentru care au existat unele întârzieri.

Consilierul local Ionuț Ghișe (USR) a precizat, în cadrul unei intervenții în ședința Consiliului Local de joi, că este nevoie de o mai bună organizare și coordonare privind lucrările din oraș, amintind șantierul de pe Șoseaua Alba Iulia. „Știm că primul aviz era până în august. Dar s-a deschis alt tronson, a fost avizat să se intervină și pe altul, fără să fie finalizat primul avizat. Comisia de circulație nu ar putea să condiționeze obținerea unui aviz pentru o a numită intervenție de finalizarea pentru cealaltă intervenție?”, a întrebat acesta.

Primarul Astrid Fodor a explicat că, de multe ori, este nevoie să se restricționeze traficul pe mai multe artere, pentru perioade mai lungi de timp, pentru a putea fi realizate lucrări dificile și importante pentru oraș. Pe Șoseaua Alba Iulia, spre exemplu, au loc lucrări atât la apă-canal, cât și la gaz.

„Avem lucrări masive de investiții, lucrări dificile, importante pentru Sibiu. Apă Canal are deadline-uri (n.red.: termene limită) pe care trebuie să le respecte. Și ei stau sub presiunea termenelor. Noi am avut surprize cu firma care a câștigat licitația de la Apă Canal, care lucrează pe Șoseaua Alba Iulia, am fost cu Poliția Locală, s-au dat și amenzi. Tot acolo în zonă are și Delgaz lucrări, are fonduri pentru investiții, deci se nimeresc acum lucrările cu cele de la Apă Canal. Noi nu putem bloca aceste lucrări”, a precizat Astrid Fodor.

Pe Șoseaua Alba Iulia există întârzieri din cauză că materialele de care are nevoie constructorul sunt livrate de către distribuitor cu întârziere. De altfel, există întârzieri și privind plățile. „În fiecare luni eu discut cu domnul director Maier de la Apă Canal și este groaznic ce se întâmplă. Constructorul spune că el nu a primit încă banii pe lucrările făcute. Nu Apă Canal trebuie să achite facturile respective, ci ministerul. Și în această situație, constructorul nu are fonduri cu care să înainteze mai departe. Într-adevăr lucrările merg tot mai încet pentru că nu au cum să cumpere ce le trebuie pentru a continua. Acesta este cel mai amendat constructor din istoria primăriei, dar degeaba, fiindcă tot nu poate înainta mai repede. Se vor termina curând lucrările acolo, dar până în toamna anului viitor vom fi tot într-un șantier”, a explicat primarul Astrid Fodor.

„Au existat mai multe ședințe de lucru cu Apă Canal și am luat legătura inclusiv cu un producător de țevi și vane de cuplare, unul dintre cei mai mari din țară, în urma unei discuții cu managerul de proiect al firmei care a câștigat licitația de pe Alba Iulia. Pentru o comandă dată de țevi mari li s-a spus că vor avea termen de două săptămâni de livrare, dar producătorul a revenit cu încă 3 săptămâni întârziere. Nu suntem singurul oraș care a aplicat pentru astfel de lucrări, iar presiunea este și pe producători, și pe distribuitori. Încercăm să ținem legătura cu toți, îi ținem din scurt, să avem sectoare reparate și închise”, a adăugat Emanuel Lazăr, șeful Serviciului Strategii, dezvoltare durabilă și marketing din Primăria Sibiu.