discuții intense despre trotinetele electrice în consiliul local la sibiu. primăria va trimite propuneri către mai / video

Primăria municipiului Sibiu lucrează, zilele acestea, la un nou regulament privind utilizarea trotinetelor electrice. Consilierii locali au purtat discuții, joi, în cadrul ședinței ordinare, pe această temă, având în vedere tragicul eveniment în care un copil de 13 ani și-a pierdut viața într-un accident cu trotineta.

Discuțiile privind interzicerea trotinetelor electrice s-au intensificat săptămâna aceasta, după ce un tânăr de 13 ani a decedat în urma unui accident cu un astfel de mijloc de deplasare. (DETALII AICI) În spațiul public, cetățenii au cerut să fie reglementate mai clar regulile de utilizare a trotinetelor electrice. Discuțiile au ajuns și în Consiliul Local, primarul Astrid Fodor precizând că se lucrează la un nou regulament, urmând să fie trimise propuneri pentru schimbarea legislației inclusiv Ministerului Afacerilor Interne.

Regulament pentru trotinetele electrice în Sibiu

Laura Barac, consilier local din partea PSD, a cerut ca, din grupul de lucru care pune la punct noul regulament să facă parte inclusiv reprezentanți ai formațiunilor politice din Consiliul Local. „Cu toții cred că am fost afectați săptămâna aceasta de tragica veste că un copil de 13 ani și-a pierdut viața în urmai unui stupid accident cu trotineta electrică. Cred că trebuie să avem în vedere ce putem face noi ca primărie, ca Consiliu Local, pentru a limita cât mai mult producerea unor astfel de accidente. Opinia publică s-a arătat îngrijorată. S-a marșat pe interzicerea trotinetelor, deși legislația nu ne permite. Putem veni cu măsuri coercitive. Am înțeles că se constituie o comisie la nivel de primărie pentru noi masuri pentru utilizarea trotinetelor, iar propunerea noastră este ca, din partea fiecărui partid, să facă parte câte un reprezentant în această comisie de lucru”, a precizat Laura Barac, consilier PSD.

Aceasta a venit cu o propunere, având în vedere că legislația nu poate fi modificată foarte repede. „Putem forma echipe care să meargă în unitățile școlare, din partea reprezentanților poliției, să instruiască mult mai aplicat elevii. Asta ar da rezultate imediate. Inclusiv reprezentanți din partea serviciului Smurd pot face parte din această echipă, unde pot aduce la cunoștință tinerilor care sunt consecințele directe asupra stării de sănătate (…)”, a adăugat Barac.

„Este vorba de un grup de lucru care analizează baza legală. Au fost colectate informații, date statistice, pentru a vedea care este situația. Am invitat reprezentanții IPJ, care răspund de acest sector, la o discuție, fiindcă ei ne pot da mai multe informații. (…) Fiecare partid poate să nominalizeze un reprezentant pentru a discuta ce am colectat noi. Sunt anumite prevederi din legislație care ar trebui schimbare, iar pentru aceste schimbări ne vom adresa ministerului de interne cu propuneri. Sigur nu suntem singura administrație care va veni cu propuneri pe această temă”, a spus și primarul Astrid Fodor.

Adevărată problemă, trotinetele private

Consilierul AUR Constantin Dincă a precizat că, adevărata problemă nu sunt trotinetele închiriate de cei doi operatori Lime și Bolt, căci acelea au o viteză limitată, ci trotinetele electrice proprietate personală. „Aici e cel mai mare pericol. Nu am văzut un regulament care să controleze utilizarea acestora. Nu mai vorbim de apanajul tinerilor de a se da în spectacol și a face provocări pe TikTok și alte canale. Sunt deja elemente care pun în discuție nu numai siguranța lor, ci și a pietonilor care se deplasează pe trotuar și respectă regulile. Dacă tot se face această comisie, să se îndrepte și spre acest lucru”, a spus Dincă.

Primarul Astrid Fodor a confirmat că din statistici reiese că cele mai multe accidente au loc cu trotinete personale. „Statisticile arată că incidența accidentelor este mai mare la cei care au trotinete private. Firmele reglează viteza cu care circulă. Cei doi furnizori de trotinete le-au limitat, inclusiv vârsta este limitată, dar nu pot controla asta pentru că foarte mulți tineri primesc cardul de la părinți și circulă cu ele. Și părinții trebuie responsabilizați”, a spus edilul.