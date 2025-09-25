după lovitura cu rapid, sibienii vor și „scalpul” lui fc argeș: “știm ce ne așteaptă” / video

FC Hermannstadt caută un nou succes vineri, contra lui FC Argeș, meci programat pe ”Municipal”, de la ora 18.00, în etapa a 11-a a Superligii.

Clasați pe 11, sibienii vin după o victorie frumoasă în deplasare cu Rapid și își propun să lege două victorii consecutive. Argeșenii sunt pe val, au șase etape fără eșec și chiar dacă sunt o echipă n0u-promovată, se anunță a fi vineri un adversar redutabil pentru FC Hermannstadt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

FC Hermannstadt nu a pierdut până acum cu FC Argeș, după ce în cele opt întâlniri directe s-au consemnat cinci victorii ale sibienilor și trei remize.

Într-o conferință de presă susținută joi, la Sibiu, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a menționat că se așteaptă la un joc foarte dificil, mai ales că argeșenii vin după o serie pozitivă de rezultate.

”FC Argeș este o echipă care a început bine, se află foarte sus în clasament. Și totuși, fiind o nou promovată, având un început de campionat ca și program foarte dificil, au reușit acea victorie la CFR și de acolo au mers tot în sus. Este clar că un adversar greu, cu jocuri foarte, foarte multe jocuri bune, știm ce ne așteaptă. O echipă care mult mai reactivă în momentul în care se pierde mingea, având și jucători care pot face diferența. Trebuie să fim atenți nu numai la jucătorii lor de atac, care pot face diferența, ci și la toți jucătorii, pentru că au un lot foarte echilibrat. Știm ce avem de făcut, trebuie să o arătăm și pe și pe teren. Suntem bine din punct de vedere al jocului, al încrederii, trebuie să fim și mai bine. Vedem vineri ce ce va ieși, pentru că este clar că ne dorim să legăm două victorii. Vrem trei puncte, jucăm acasă și poate ar ajuta la un eventual reviriment al nostru” a declarat Marius Măldărășanu.

”Trebuie să legi 6-7 rezultate pozitive”

Măldărășanu așteaptă ca succesul de la Rapid să dea aripi echipei sale. ”Am câștigat trei puncte mari și care trebuie să ne dea încredere, dar trebuie să legi victorii, jucăm acasă și trebuie să câștigăm neapărat meciul cu Argeș. Ca să ajungi într-o zonă mai sus în clasament, trebuie să legi o serie de 6-7 rezultate pozitive, dintre care să o reglezi cu două-trei victorii cel puțin. Dar știți că nimeni nu vrea să piardă, când faci un egal nu ne convine, dar e mai bun decât o înfrângere. Toată lumea vrea să câștige, chiar avem nevoie de trei puncte. Încrederea este mult mai mare față de perioada de dinainte” a mai subliniat tehnicianul echipei sibiene.