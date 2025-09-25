fc hermannstadt pe lista scurtă a cluburilor-model din românia: respectă integral o regulă ”de aur”

Regula „5+6”, introdusă de Federația Română de Fotbal pentru a încuraja utilizarea jucătorilor eligibili pentru echipele naționale, a fost respectată integral până acum în campionat doar de șapte cluburi: Farul Constanța, Unirea Slobozia, FC Botoșani, FCSB, Hermannstadt, FC Argeș și Metaloglobus. Analiza a fost realizată de Intelligence Centre din cadrul FRF și prezentată joi.

Conform regulii, în timpul unui meci trebuie să fie utilizați minimum cinci jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipele naționale ale României. Excepție fac jucătorii U21: dacă sunt folosiți cel puțin trei fotbaliști născuți după 1 ianuarie 2004, regula se consideră respectată pentru partida respectivă. Nerespectarea acestei norme atrage o penalitate financiară de 150.000 de euro, sumele fiind împărțite între primele cinci cluburi care au respectat regula, în ordinea clasamentului final.

La polul opus, Oțelul Galați nu a respectat regula în niciuna dintre primele 10 etape, iar Dinamo a respectat-o în doar trei meciuri, toate în primele cinci runde.

Analiza a arătat și o ușoară creștere a timpului acordat jucătorilor români: 52,2% în acest sezon, față de 51,2% în sezonul trecut. Echipele cu cele mai multe minute pentru fotbaliștii români sunt:

Farul Constanța – 83,1%

Unirea Slobozia – 71,9% (față de 49,9% sezonul trecut)

FCSB – 67,2%

Hermannstadt – 66,5%

Universitatea Cluj – 59,4%

Referitor la regula U21, până acum au evoluat 68 de tineri, care au contribuit la 35 de reușite (19 goluri și 16 assist-uri) dintr-un total de 211, reprezentând 16,58%. În primele 10 etape au debutat 30 de fotbaliști U21, dintre care șapte au marcat pentru prima dată în Liga 1.

Echipele care au folosit cei mai mulți jucători U21 sunt Universitatea Craiova și Universitatea Cluj – câte 6, urmate de Rapid, Dinamo, Oțelul Galați, Petrolul, Csikszereda și Metaloglobus – câte 5. Etapa cu cele mai multe contribuții ale tinerilor a fost etapa a 2-a, cu 4 goluri și 3 assist-uri. În doar două runde nu s-au înregistrat reușite ale jucătorilor U21, însă în fiecare etapă a existat cel puțin un gol sau o pasă de gol realizată de aceștia.