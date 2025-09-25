flagelul de care nu scăpăm: poliția a intervenit în trei cazuri de violență în familie la sibiu și șelimbăr

În doar o zi, 24 septembrie 2025, polițiștii sibieni au intervenit la șapte sesizări privind violența în familie, iar în patru cazuri evaluarea riscului a indicat un pericol iminent pentru victime.
Drept urmare, au fost emise trei ordine de protecție provizorii, pe o durată de cinci zile. Într-un alt caz, victima a refuzat emiterea ordinului, deși evaluarea riscului era pozitivă.
Printre cazurile semnificative:
- La Mediaș, o femeie de 30 de ani a sesizat poliția că, pe 14 septembrie, a fost agresată fizic și verbal de soțul său, în vârstă de 46 de ani. Polițiștii au evaluat riscul și, constatând pericolul pentru viața și integritatea victimei, au emis un ordin de protecție provizoriu.
- În Avrig, o tânără de 19 ani a declarat că pe 22 septembrie a fost lovită de concubinul său, de 36 de ani, pe fondul unui conflict spontan. Polițiștii au intervenit prompt și au emis un ordin de protecție provizoriu, după ce evaluarea riscului a indicat pericol iminent.
- La Mohu, un bărbat de 62 de ani a fost lovit cu pumnul în cap de un membru al familiei, în vârstă de 38 de ani, în urma unui conflict verbal. Polițiștii au evaluat situația ca fiind periculoasă pentru viața și integritatea victimei și au emis un ordin de protecție provizoriu.
Poliția Sibiu reamintește că violența domestică este o infracțiune gravă, iar victimele au la dispoziție numărul de urgență 112 pentru intervenție rapidă și protecție.
