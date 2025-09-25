focar de pestă porcină africană lângă municipiul sibiu: se închid târguri de animale din județ

Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu (C.L.C.B.) – Unitatea Locală de Decizie (U.L.B.), condusă de prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, a aprobat astăzi Planul de măsuri pentru controlul Pestei porcine africane (PPA) după confirmarea bolii într-o gospodărie din localitatea Rusciori, comuna Șura Mică.

Conform comunicatului oficial, în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, proprietarul unei exploatații a notificat medicul veterinar de liberă practică despre îmbolnăvirea unei suine de 3 luni. Până la sosirea medicului, animalul a fost sacrificat de necesitate. Examenul anatomopatologic a relevat hemoragii echimotice la nivelul rinichilor și inimii, hemoragii gastrice și hidrotorax. Examenul clinic efectuat asupra celorlalte două suine din exploatație a indicat hipertermie, inapetență, apatie, scurgeri nazale, dispnee și tulburări de coordonare.

Rezultatele virusologice efectuate de Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu au confirmat prezența virusului PPA. În exploatație se aflau inițial cinci suine; una a fost sacrificată de necesitate, iar autoritățile au decis neutralizarea celor patru suine rămase pentru a limita răspândirea bolii, sub supraveghere sanitar-veterinară.

Zone de restricție și măsuri aplicabile

Autoritățile au instituit o zonă de protecție de minimum 3 km în jurul focarului, incluzând localitățile Rusciori și Șura Mică, precum și fondul de vânătoare F.V.20 Șura Mică. O zonă de supraveghere de 10 km include și zona de protecție și cuprinde localitățile Ocna Sibiului, Topârcea, Sibiu, Cristian, Orlat, Săcel, Mag, Șura Mare, Poplaca și Gura Râului, precum și fondurile de vânătoare F.V.19 Ocna Sibiului, F.V.25 Slimnic, F.V.21 Șelimbăr și F.V.13 Gura Râului.

În aceste zone se aplică următoarele măsuri pentru exploatațiile de porcine:

Separarea porcilor de alte animale și de animalele sălbatice;

Supraveghere clinică suplimentară și notificarea imediată a autorităților în caz de creștere a mortalității sau morbidității;

Controlul rozătoarelor și al altor vectori;

Dezinfectarea intrărilor și ieșirilor în/din exploatații, inclusiv instalarea de dezinfectori pietonali;

Aplicarea măsurilor de biosecuritate pentru personal și mijloace de transport;

Ecarisarea cadavrelor porcinelor afectate;

Catagrafierea exploatațiilor și efectuarea examinării clinice a porcinelor din zonele de protecție și supraveghere.

De asemenea, în zona de restricție sunt interzise circulația porcinelor, târgurile, piețele și expozițiile de animale, circulația cărnii proaspete, a organelor, a dejecțiilor și a pieilor obținute de la porci.

Măsuri suplimentare la nivel local

Unitatea Locală de Sprijin a UAT Șura Mică va întreprinde:

Interzicerea târgurilor și aglomerărilor de porcine;

Instalarea de dezinfectoare la intrările și ieșirile din gospodăriile cu porci;

Campanii de informare a crescătorilor despre simptomele și modul de transmitere a PPA, restricțiile impuse și măsurile de biosecuritate;

Actualizarea listei personalului și a stocurilor de materiale și echipamente necesare intervențiilor;

Identificarea exploatațiilor cu risc ridicat de răspândire a bolii.

Planul de măsuri va fi ajustat în funcție de evoluția epidemiologică a bolii.