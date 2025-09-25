Subprefectul Giubega Florian dorește să vă prezinte cazulunui băiețel special și vrea să fiți alături de el la evenimentulcaritabil care va avea loc sâmbătă 27 septembrie, începândcu orele 16.00, la baza sportivă Alma din Municipiul Sibiu.
Achim este un băiețel de numai 1 an și 8 luni, plin de gingășie și lumină. Din păcate, viața lui a fost umbrită de o veste cutremurătoare: suferă de o mutație a geneiSYNGAP1, o afecțiune extrem de rară, caz unic la nivelmondial.
Șansa lui Achim este terapia timpurie și intensivă: terapieocupațională, comportamentală, kinetoterapie, terapiesenzorială și hidrokinetoterapie. Acestea îl pot ajuta să se dezvolte, să facă pași înainte și, într-o zi, să ducă o viațăindependentă.
Pentru a-l sprijini, vă invităm cu drag la un eveniment sportivcu scop caritabil, organizat de Inimile Roșii, la inițiativa luiGiubega Florian și Simtion Claudia.
Locația: Teren Alma Ștrand
Sâmbătă, între orele 16:00 – 22:00
Vino alături de noi! Fiecare pas, fiecare gest de sprijin șifiecare bilet contează. Împreună putem aduce speranță șizâmbete în viața micuțului Achim și a familiei lui.
Cei care doresc să sprijine familia o pot face și donând încontul RO52RNCB02841833091300 deschis pe numele :CURCEAN ACHIM IOAN.
Înscrierea în competiție se face accesând formularul:
https://forms.gle/qSPEkHKHuZWAjHkn8
