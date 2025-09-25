poza unui bărbat îmbrăcat în costum negru cu cravată roșie, portret formal, imagine profesională, foto de înaltă calitate.

Subprefectul Giubega Florian dorește prezinte cazulunui băiețel special și vrea fiți alături de el la evenimentulcaritabil care va avea loc sâmbătă 27 septembrie, începândcu orele 16.00, la baza sportivă Alma din Municipiul Sibiu.

Achim este un băiețel de numai 1 an și 8 luni, plin de gingășie și lumină. Din păcate, viața lui a fost umbrită de o veste cutremurătoare: suferă de o mutație a geneiSYNGAP1, o afecțiune extrem de rară, caz unic la nivelmondial.

Șansa lui Achim este terapia timpurie și intensivă: terapieocupațională, comportamentală, kinetoterapie, terapiesenzorială și hidrokinetoterapie. Acestea îl pot ajuta se dezvolte, facă pași înainte și, într-o zi, ducă o viațăindependentă.

Pentru a-l sprijini, invităm cu drag la un eveniment sportivcu scop caritabil, organizat de Inimile Roșii, la inițiativa luiGiubega Florian și Simtion Claudia.

Locația: Teren Alma Ștrand

Sâmbătă, între orele 16:00 – 22:00

Vino alături de noi! Fiecare pas, fiecare gest de sprijin șifiecare bilet contează. Împreună putem aduce speranță șizâmbete în viața micuțului Achim și a familiei lui.

Cei care doresc sprijine familia o pot face și donând încontul RO52RNCB02841833091300 deschis pe numele :CURCEAN  ACHIM IOAN.

Înscrierea în competiție se face accesând formularul:

https://forms.gle/qSPEkHKHuZWAjHkn8

Ultima oră