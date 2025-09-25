Subprefectul Giubega Florian doreș te să vă prezinte cazul unui b ăiețel special și vrea să fiți alături de el la evenimentul caritabil care va avea loc sâmbătă 27 septembrie , începând cu orele 16.00, la baza sportivă A lma din Municipiul Sibiu .

Achim este un băiețel de numai 1 an și 8 luni, plin de gingășie și lumină. Din păcate, viața lui a fost umbrită de o veste cutremurătoare: suferă de o mutație a geneiSYNGAP1, o afecțiune extrem de rară, caz unic la nivelmondial.

Șansa lui Achim este terapia timpurie și intensivă: terapieocupațională, comportamentală, kinetoterapie, terapiesenzorială și hidrokinetoterapie. Acestea îl pot ajuta să se dezvolte, să facă pași înainte și, într-o zi, să ducă o viațăindependentă.

Pentru a-l sprijini, vă invităm cu drag la un eveniment sportivcu scop caritabil, organizat de Inimile Roșii, la inițiativa luiGiubega Florian și Simtion Claudia.

Locația: Teren Alma Ștrand

Sâmbătă, între orele 16:00 – 22:00

Vino alături de noi! Fiecare pas, fiecare gest de sprijin șifiecare bilet contează. Împreună putem aduce speranță șizâmbete în viața micuțului Achim și a familiei lui.

Cei care doresc să sprijine familia o pot face și donând încontul RO52RNCB02841833091300 deschis pe numele :CURCEAN ACHIM IOAN.

Înscrierea în competiție se face accesând formularul:

https://forms.gle/qSPEkHKHuZWAjHkn8