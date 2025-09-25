“mafia lemnului” vizitată de mascați la sibiu: peste 40 de percheziții în tot județul / video

Peste 200 de polițiști și jandarmi desfășoară joi dimineață o razie de amploare în nordul județului Sibiu. Acțiunea, coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, vizează aplicarea a 41 de mandate de percheziție domiciliară.
Ancheta se concentrează pe infracțiuni de corupție și delapidare în domeniul silviculturii, precum și pe tăieri ilegale și furt de material lemnos. Potrivit autorităților, prejudiciul estimat până în prezent depășește 200.000 de lei.
Polițiștii au precizat că activitățile sunt încă în desfășurare și că vor reveni cu detalii după finalizarea perchezițiilor.
Această acțiune face parte dintr-un efort mai amplu al autorităților de a combate ilegalitățile din sectorul silvic și de a proteja patrimoniul forestier al județului.
