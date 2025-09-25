”măldă” nu e supărat pe rapidistul care l-a înjurat - pe alt stadion a fost ”felicitat” mai tare: ”acolo a fost mai rău” / video

În conferința de presă susținută joi la Sibiu, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a abordat și subiectul legat de incidentul petrecut la finalul jocului din Giulești, când a fost înjurat de un suporter al feroviarilor.

În ciuda performanțelor obținute ca jucător la Rapid, Marius Măldărășanu atrage injurii după ce, pe banca altei echipei, îi stopează e feroviari. După succesul sibienilor din etapa trecută, 2-1 în Giulești, Măldărășanu a avut o discuție mai aprinsă cu unul dintre fanii Rapidului, care l-a înjurat.

”S-a exagerat, n-a fost reacția fanilor, a fost doar un suporter din spatele băncii. Acum vorbesc de ce am auzit, poate m-au înjurat mai mulți din atâtea mii de suporteri pe stadion, e normal. Poți să mă înjuri, nu e o problemă, dar ce îmi reproșezi? Adică îmi reproșezi că nu jucăm cu alte echipe și asta mi s-a părut ridicol. În primul rând, noi nu suntem City, ne dorim să câștigăm cu toate echipele, dar dacă pierdem cu Dinamo sau cu FCSB-ul și în campionatul respectiv luăm puncte contra Rapidului, asta nu înseamnă că nu jucăm cu echipele astea. De-a lungul sezoanelor în Liga I, am câștigat puncte și cu Dinamo, am câștigat puncte și cu FCSB. A fost o chestie a mea și m-am dus la el și am discutat cu el un pic, ceilalți chiar mi-au spus să-l las în pace și m-au aplaudat” a povestit Marius Măldărășanu.

La Ploiești, chiar acasă, Măldărășanu a avut viață mult mai grea după puncte scoase contra Petrolului. ”A fost un singur, un singur suporter pe care l-am auzit și sunt și genul care răspunde câteodată, nu trebuie să fac asta, dar am fost decent pentru că i-am zis că e munca mea, atâta tot. De acolo a plecat o scurtă discuție, dar asta este. La Rapid a fost un singur suporter care m-a înjurat, la Petrolul a fost o tribună întreagă” a mai spus tehnicianul sibienilor.

Marius Măldărășanu a debutat în Liga 1 la Petrolul, unde a jucat în perioada 1996-1998. Din 1998 a jucat timp de 10 ani la Rapid, unde a câștigat un titlu și trei Cupe.